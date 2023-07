Electricity Stealing in Bihar ग्राम तिवई में विद्युत विभाग (बिजली विभाग) की टीम ने छापेमारी कर एक उपभोक्ता को मीटर बाइपास कर विद्युत चोरी करते हुए पकड़ा है। छापेमारी में पाया गया कि उपभोक्ता अवैध तरीके से तार जोड़ कर 3.82 किलोवाट विद्युत की चोरी कर रहा था। अब उन पर मीटर एवं पीवीसी तार को जब्त करते हुए 78576 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

चैनपुर में बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया उपभोक्ता, लगा 78,576 रुपये का जुर्माना

संवाद सूत्र, चैनपुर: बिहार के चैनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम तिवई में विद्युत विभाग (बिजली विभाग) की टीम ने छापेमारी कर एक उपभोक्ता को मीटर बाइपास कर विद्युत चोरी करते हुए पकड़ा है। विद्युत विभाग की टीम ने विद्युत चोर के ऊपर जुर्माना लगाते हुए संबंधित प्राथमिकी के लिए चैनपुर थाना में आवेदन दिया है। कई इंजीनियरों की मौजूदगी में हुई छापेमारी आवेदन में सहायक विद्युत अभियंता (इंजीनियर) विनय कुमार ने बताया गया कि विद्युत चोरी की सूचना पर शाकिर जफर सहायक विद्युत अभियंता और मो. जावेद अंसारी कनीय विद्युत अभियंता, कुमार सिंह विद्युत अभियंता सहित अन्य क्षेत्रीय अधिकारियों की मौजूदगी में छापेमारी की गई। प्राप्त आवेदन पर दर्ज की गई प्राथमिकी छापेमारी में पाया गया कि उपभोक्ता (कुशवाहा पिता भोला कुशवाहा) अपने औधोगिक परिसर में लगाए गए मीटर से पहले अवैध तरीके से तार जोड़ कर 3.82 किलोवाट विद्युत की चोरी कर रहा था। अब उन पर मीटर एवं पीवीसी तार को जब्त करते हुए 78,576 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष रणवीर कुमार ने बताया कि प्राप्त आवेदन पर प्राथमिकी कर ली गई है। मामले में कार्रवाई की जा रही है।

