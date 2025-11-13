Chainpur vidhan sabha Chunav Result: चैनपुर विधानसभा सीट पर 3 पार्टियों में मुकाबला, इन नेताओं की साख दांव पर
बिहार के कैमूर जिले की चैनपुर विधानसभा सीट पर दूसरे चरण में 11 नवंबर को चुनाव हुआ है। चुनाव के रिजल्ट (Chainpur election Result) कुछ ही घंटों में सामने आ जायेंगे। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। चुनाव में आरजेडी, जेडीयू और जन सुराज पार्टी के नेताओं की साख दांव पर है।
डिजिटल डेस्क, कैमूर। चैनपुर विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जिला कैमूर लगता है। ये सासाराम लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कॉनस्टुएंसी है। इस बार चैनपुर सीट के लिए चुनाव दूसरे चरण में 11 नवंबर को हुए थे। अब कुछ ही समय में इस सीट की वोटों की गिनती पूरी होते ही रिजल्ट (Chainpur vidhan sabha Election Result 2025) की घोषणा की जाएगी।
Chainpur vidhan sabha Election Result 2025: तीन पार्टियों के बीच मुकाबला
चैनपुर विधानसभा सीट पर जनता दल यूनाइटेड (JDU) और राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी मैदान में हैं। जहां जेडीयू से एमडी मो० जमा खान चुनाव लड़ रहे हैं वहीं इस बार आरजेडी के प्रत्याशी बृज किशोर बिंद अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन दोनों के अलावा जन सुराज पार्टी से हेमंत कुमार चौबे चुनाव लड़ रहे हैं।
Chainpur Vidhan sabha Chunav result की तैयारियां स्टार्ट हो गई हैं और कुछ ही समय में वोटो की गिनती शुरू हो जाएगी।
1957 में हुए यहां पहले चुनाव में कांग्रेस के गुप्ता नाथ सिंह विधायक बने थे। 2020 में बसपा के मोहम्मद जमा खान इस सीट से चुने गए थे।
