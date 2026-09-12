भभुआ: पेड़ से टकराकर पानी से भरे गड्ढे में गिरी तेज रफ्तार बाइक, डूबने से 2 की जान गई

संवाद सहयोगी, भभुआ। सदर प्रखंड क्षेत्र के शिवपुर के पास शनिवार की दोपहर सड़क हादसे में बाइक सवार दो लोगों की मौत हो गई। बताया जाता है कि तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद बाइक पानी भरे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में बाइक सवार दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

मृतकों की पहचान चैनपुर थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव निवासी सुब्बा सिंह के 54 वर्षीय पुत्र वीरेंद्र सिंह तथा बेलांव थाना क्षेत्र के नौहट्टा गांव निवासी रामचंद्र साह के 42 वर्षीय पुत्र कमलेश गुप्ता के रूप में हुई है। राजद के भभुआ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी वीरेंद्र कुशवाहा ने बताया कि कमलेश गुप्ता सोनबरसा गांव में क्लीनिक खोलकर ग्रामीण चिकित्सक के रूप में प्रैक्टिस करते थे। शनिवार को वह निजी काम से मोहनियां जा रहे थे। बाइक कमलेश गुप्ता चला रहे थे, जबकि वीरेंद्र सिंह पीछे बैठे थे। दोनों मनिहारी के रास्ते मोहनियां की ओर जा रहे थे।

शिवपुर के पास एक अन्य वाहन को ओवरटेक करने के दौरान उससे बचने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे में जा गिरी। पानी भरा गड्ढे में डूबने से दोनों की मौत हो गई।

शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा हादसे की सूचना मिलने के बाद भभुआ थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। अस्पताल में पंचनामा की कार्रवाई के बाद दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाने की प्रक्रिया की गई।

कमलेश गुप्ता के परिवार में पत्नी सरिता गुप्ता और दो पुत्र प्रीतम कुमार व उज्जवल कुमार है। वहीं वीरेंद्र सिंह के परिवार में पत्नी देवंता देवी, तीन पुत्र नीरज कुमार, पंकज कुमार व राकेश कुमार तथा दो पुत्रियां निशा कुमारी व मनीषा कुमारी हैं।