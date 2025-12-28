Language
    जमुई रेल हादसा: ट्रेन रद होने और रूट में बदलाव से यात्रियों में अफरातफरी, रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

    By Sandeep Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 03:37 PM (IST)

    जसीडीह-झाझा रेलखंड पर लहाबन और सिमुलतला के बीच Train Accident की वजह से ट्रैक बाधित होने से ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 27 दिसंबर की ...और पढ़ें

    रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। जसीडीह-झाझा रेलखंड के लहाबन और सिमुलतला स्टेशन के बीच ट्रैक पर अवरोध उत्पन्न होने के कारण ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

    रेलवे ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि 27 दिसंबर की रात 11:30 बजे हुई इस घटना के चलते इस रूट से गुजरने वाली लंबी दूरी की अप और डाउन ट्रेनों को या तो नियंत्रित (कंट्रोल) किया जा रहा है, या उनके मार्ग में परिवर्तन (डायवर्ट) किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए आसनसोल रेल मंडल ने Helpline Number जारी किए हैं।

    रेलवे की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, लहाबन और सिमुलतला के बीच ट्रैक बाधित होने से हावड़ा-दिल्ली मेन लाइन पर यातायात थम गया है। रेलवे प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सुधार कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया है।

    रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, ट्रैक को जल्द से जल्द साफ कर सामान्य स्थिति बहाल करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए मंडल के सभी वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं और राहत कार्य की निगरानी कर रहे हैं।

    यात्री परेशान न हों, यहां करें संपर्क

    ट्रेनों के अचानक रुकने और रूट बदलने से यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए रेलवे ने तत्काल प्रभाव से छह हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। यात्री अपने स्वजनों या ट्रेनों की स्थिति जानने के लिए इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।

    रेलवे द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबर

    आसनसोल पूछताछ: 8250423803
    सिमुलतला: 90462 39218
    लहाबन: 90462 39257
    जसीडीह: 7654517819
    मधुपुर: 9332062170
    दुर्गापुर: 90462 39223

    रेलवे का कहना है कि परिचालन सामान्य होते ही इसकी सूचना दे दी जाएगी। फिलहाल लंबी दूरी की कई गाड़ियां परिवर्तित मार्ग से चलाई जा रही हैं।

