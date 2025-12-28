जमुई रेल हादसा: ट्रेन रद होने और रूट में बदलाव से यात्रियों में अफरातफरी, रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। जसीडीह-झाझा रेलखंड के लहाबन और सिमुलतला स्टेशन के बीच ट्रैक पर अवरोध उत्पन्न होने के कारण ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। रेलवे ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि 27 दिसंबर की रात 11:30 बजे हुई इस घटना के चलते इस रूट से गुजरने वाली लंबी दूरी की अप और डाउन ट्रेनों को या तो नियंत्रित (कंट्रोल) किया जा रहा है, या उनके मार्ग में परिवर्तन (डायवर्ट) किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए आसनसोल रेल मंडल ने Helpline Number जारी किए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रेलवे की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, लहाबन और सिमुलतला के बीच ट्रैक बाधित होने से हावड़ा-दिल्ली मेन लाइन पर यातायात थम गया है। रेलवे प्रशासन ने स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सुधार कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया है।

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, ट्रैक को जल्द से जल्द साफ कर सामान्य स्थिति बहाल करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए मंडल के सभी वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं और राहत कार्य की निगरानी कर रहे हैं।