Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जमुई में खेल-खेल में खलिहान में लगी आग, जिंदा जला 5 साल का बच्चा

    By Rajesh Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 08:39 PM (IST)

    जमुई के बाघो गांव में रविवार को एक खलिहान में आग लगने से पांच वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। बच्चे खेल रहे थे, तभी आग लग गई। आग तेजी से फैली और बच ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल। (जागरण)

    संवाद सूत्र, चंद्रमंडी (जमुई)। बीचकोड़वा थाना क्षेत्र के गजही पंचायत अंतर्गत बाघो गांव में रविवार की दोपहर एक दर्दनाक हादसा घटित हो गया।

    खेल-खेल में खलिहान में लगी आग में पांच वर्षीय बच्चा शिवांश कुमार की जलकर मौत हो गई, जबकि वहां मौजूद अन्य तीन-चार बच्चे किसी तरह भागकर जान बचाने में सफल रहे।

    जानकारी के अनुसार, सरौन पंचायत के नयवाडी गांव निवासी प्रकाश पंडित परिवार सहित पिछले कुछ वर्षों से बाघो गांव में रह रहे हैं। रविवार को उनके घर के पास स्थित खलिहान में कई बच्चे खेल रहे थे।

    इस दौरान बच्चों की शरारत में खलिहान में आग लग गई। पुआल में आग लगते ही लपटें तेजी से फैल गईं। इसी बीच प्रकाश पंडित का छोटा पुत्र शिवांश आग की चपेट में आ गया और बाहर नहीं निकल सका, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बच्चों के शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे, लेकिन आग विकराल होने के कारण कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। सूचना पर बीचकोड़वा थाना पुलिस और अग्निशमन दल ने पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक खलिहान और अन्य सामान जलकर राख हो चुका था।

    हादसे के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया है। मृतक की मां संतोषी देवी, दादी देवकी देवी व चाचा अशोक पंडित का रो-रोकर बुरा हाल है। बच्चे के पिता प्रकाश पंडित मुंबई में मजदूरी करते हैं, उन्हें घटना की जानकारी दे दी गई है।

    बताया जाता है कि मृतक दो भाइयों में सबसे छोटा था। इधर, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि सूली राय, पंचायत समिति प्रतिनिधि रोहित यादव, राजद नेता नकुल यादव सहित ग्रामीणों ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं, पुलिस मामले की जांच कर रही है।