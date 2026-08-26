जमुई का टॉप-10 वांटेड अपराधी मनोज पासवान मोकामा से गिरफ्तार, मर्डर समेत 2 मामले हैं दर्ज

संवाद सहयोगी, जमुई। जमुई जिला पुलिस की टाप-10 वांछित अपराधियों की सूची में शामिल मनोज पासवान को बिहार एसटीएफ और लखीसराय जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने बीते मंगलवार को मोकामा स्टेशन के समीप छापेमारी कर उसे दबोचा। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और उसके आपराधिक नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाने में लगी है।

गिरफ्तार अपराधी की पहचान सिकंदरा थाना क्षेत्र के गौहर नगर निवासी कामेश्वर पासवान के पुत्र मनोज पासवान के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, मनोज पासवान के खिलाफ जमुई और सिकंदरा थाना में हत्या एवं आर्म्स एक्ट समेत दो मामले दर्ज हैं। लंबे समय से पुलिस को उसकी तलाश थी।

एसटीएफ को उसके मोकामा स्टेशन के आसपास मौजूद होने की सूचना मिली थी। इसके बाद लखीसराय पुलिस के सहयोग से विशेष टीम ने घेराबंदी कर छापेमारी की और उसे गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसके पुराने आपराधिक मामलों के साथ-साथ उसके संपर्क में रहने वाले लोगों की भी जानकारी जुटा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में उसके आपराधिक नेटवर्क से जुड़े कई अहम सुराग मिल सकते हैं।