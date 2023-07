Bihar: जीजा के सगे भाई से होनी थी शादी; चचेरे को दिल दे बैठी साली, होटल में दोनों को घरवालों ने रंगेहाथ पकड़ा

जमुई में एक प्रेमी जोड़ों को चोरी-चुपके होटल में मिलना महंगा पड़ गया। मंगलवार की सुबह युवक अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा और एक होटल के कमरे में मिलने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक दोनों होटल भी पहुंच गए। इस बात की जानकारी ग्रामीणों और लड़की के स्वजन को मिल गई। इसके बाद ग्रामीणों और स्वजन ने प्रेमी जोड़े को रंगे हाथ होटल में मिलते पकड़ लिया।

प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी को लोगों ने रंगेहाथ पकड़ा, मंदिर में करा दी शादी। जागरण

संवाद सहयोगी, जमुई। बिहार के जमुई जिले में हुई एक शादी की चर्चा हर जुबान पर है। एक प्रेमी जोड़े को चोरी-चुपके होटल में मिलना महंगा पड़ गया। घरवालों ने दोनों को रंगेहाथ पकड़ लिया और पतनेश्वर मंदिर में शादी करा दी। मामला सदर थाना क्षेत्र के अगहरा गांव का है। बताया जा रहा है कि जिले के बोझायत गांव के 20 वर्षीय युवक का अगहरा गांव की 19 साल की एक युवती के साथ एक साल से प्रेम-प्रसंग चल रहा था। बताया जा रहा है प्रेमिका युवक के चचेरे भाई की चचेरी साली है। ग्रामीणों की मानें तो युवक के चचेरे भाई का सगा छोटा भाई रेलवे में ग्रुप डी में नौकरी करता है। उसकी शादी उक्त युवती के साथ करने की परिवार में चर्चा हो रही थी। हालांकि, प्रेमी युवक अक्सर अपने चचेरे बड़े भाई के ससुराल जाया करता था। इसी दौरान युवक और युवती की मुलाकात हुई। फोन पर होती थी प्रेमी-प्रेमिका में घंटों बातें दोनों ने एक-दूसरे से अपना मोबाइल नंबर साझा किया। फिर मोबाइल पर घंटों बातें होने लगीं। धीरे-धीरे दोनों के बीच प्यार हो गया और एक-दूसरे के साथ जीने-मरने की कसमें खाने लगे। बता दें कि प्रेमी युवक धनबाद में रहकर पढ़ाई कर रहा है। वह बीए का छात्र है। दो दिन पहले वह धनबाद से अपने घर बोझायत आया हुआ था। होटल में बनाया था मिलने का प्लान मंगलवार की सुबह वह अपनी प्रेमिका से मिलने जमुई पहुंचा और एक होटल के कमरे में मिलने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक दोनों होटल भी पहुंच गए। इस बात की जानकारी ग्रामीणों और लड़की के स्वजन को मिल गई। इसके बाद ग्रामीणों और स्वजन ने प्रेमी जोड़े को रंगे हाथ होटल में मिलते पकड़ लिया। दो-दो बार कराई प्रेमी जोड़े की शादी स्वजन ने पहले चोरी-छिपे दोनों की शादी एक बगीचे में करा दी। फिर देर शाम पत्नेश्वर मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज और विधि-विधान के साथ दोनों की शादी हुई। मौके पर दोनों के स्वजन मौजूद रहे। लड़की पक्ष के लोगों ने आशीर्वाद देकर नवविवाहित जोड़े को विदा कर दिया। वहीं, प्रेमी युगल ने बताया कि एक साल से हम दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। फिलहाल, इस शादी की घटना आसपास के मोहल्ले में चर्चा का विषय बनी हुई है।

