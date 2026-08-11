जमुई में 'सिस्टम' बीमार: स्ट्रेचर नहीं मिला तो 75 साल के पिता को गोद में उठाकर दौड़ा बेटा, वीडियो वायरल

संवाद सहयोगी, जमुई। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के दावों के बीच जमुई सदर अस्पताल (Jamui Sadar Hospital) की एक तस्वीर व्यवस्था की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर रही है। यहां 75 वर्षीय बुजुर्ग मरीज को सीटी स्कैन कराने के लिए जब स्ट्रेचर नहीं मिला तो मजबूर होकर उसके बेटे ने पिता को गोद में उठा लिया।

अस्पताल परिसर में बुजुर्ग पिता को गोद में उठाकर ले जाते बेटे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद अस्पताल की व्यवस्था और मरीजों को मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।

जानकारी के अनुसार, सोनो प्रखंड के चुरहैत निवासी सदानंद सिंह अपने पिता रंजय सिंह (75) को बुखार और निमोनिया की शिकायत पर इलाज के लिए जमुई सदर अस्पताल लेकर पहुंचे थे। चिकित्सक ने जांच के बाद बुजुर्ग का सीटी स्कैन कराने की सलाह दी।

इसके बाद स्वजन उन्हें जांच के लिए ले जाने को स्ट्रेचर की तलाश करने लगे, लेकिन काफी देर तक स्ट्रेचर उपलब्ध नहीं हो सका। सदानंद सिंह के अनुसार, उन्होंने अस्पताल में मौजूद कर्मियों से स्ट्रेचर के बारे में जानकारी ली। बताया गया कि एक स्ट्रेचर उपलब्ध था, लेकिन उस पर पहले से एक शव रखा हुआ था। ऐसे में शव वाले स्ट्रेचर पर पिता को ले जाना संभव नहीं था। दूसरे स्ट्रेचर के लिए भी उन्होंने काफी प्रयास किया, लेकिन तत्काल कोई व्यवस्था नहीं हो सकी।

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समय बीतता देख आखिरकार बेटे ने अपने 75 वर्षीय पिता को गोद में उठाया और अस्पताल के भीतर चिकित्सक के पास पहुंचा। इसी दौरान किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है।

व्यवस्था पर उठे सवाल घटना ने अस्पताल में मरीजों के लिए उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं पर सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल यह भी है कि यदि अस्पताल में पर्याप्त संख्या में स्ट्रेचर उपलब्ध थे तो जरूरत के समय वे मरीज तक क्यों नहीं पहुंच सके। वहीं, यदि स्ट्रेचर की कमी थी तो अस्पताल प्रबंधन की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई।

मरीज के स्वजन का कहना है कि एक बुजुर्ग मरीज को अस्पताल के अंदर गोद में उठाकर ले जाना उनके लिए मजबूरी थी। लोगों ने वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए अस्पताल प्रबंधन से व्यवस्था में सुधार और जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। घटना सोमवार दोपहर की बताई जा रही है।

दो ट्रॉली मैन से मांगा गया स्पष्टीकरण इस संबंध में सदर अस्पताल के डिप्टी सुपरीटेंडेंट डॉ. तनिष्क कुमार ने बताया कि स्ट्रेचर नहीं मिलने के मामले की जानकारी मिली है। ड्यूटी पर तैनात दो ट्रॉली मैन से स्पष्टीकरण मांगा गया है।