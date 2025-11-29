Language
    जमुई में सिमुलतला जंगल में हथियारों का जखीरा बरामद, सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता

    By Sandeep Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 04:56 PM (IST)

    जमुई के सिमुलतला में एसएसबी को बड़ी सफलता मिली। घोरपारण जंगल के पास एक नाले से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए। बरामद सामग्री में देसी रायफल, डेटोनेटर और अमोनियम नाइट्रेट शामिल हैं। बम निरोधक दस्ते ने विस्फोटकों को मौके पर ही नष्ट कर दिया। 

    सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। (जागरण)

    संवाद सूत्र, सिमुलतला(जमुई)। सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) सिमुलतला की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी, जब शनिवार की सुबह घोरपारण जंगल स्थित पटुआ नाला के पास से भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए।

    यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए डी-माइनिंग ऑपरेशन के दौरान की गई। 16वीं वाहिनी के कार्यवाहक कमांडेंट बांके बिहार के निर्देशन में तथा निरीक्षक-सह-कंपनी कमांडर प्रदीप कुमार वर्मन के नेतृत्व में एसएसबी टीम ने इलाके में सर्च अभियान चलाया।

    सर्च के दौरान जवानों को एक बोरे में संदिग्ध वस्तुएं मिलीं। टीम ने सतर्कता बरतते हुए पूरे इलाके की घेराबंदी की और जांच शुरू की। मौके पर पहुंची बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्कार्ट (बीडीडीएस) की मुजफ्फरपुर टीम के सहायक निरीक्षक लाल बहादुर यादव ने संदिग्ध सामान की बारीकी से जांच की।

    जांच के दौरान देसी मस्कट रायफल (लांग बैरल) 01 नग, कमर्शियल डेटोनेटर 03 नग, अमोनियम नाइट्रेट लगभग 700 ग्राम, नोजल स्टिक 04 नग, 08 एमएम लाइव राउंड 01 नग, 12 बोर लाइव राउंड 02 नग, 12 बोर खाली खोखा 05 नग तथा देसी मेड बम/हथगोला 05 नग बरामद किया गया।

    बीडीडीएस टीम ने सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए बरामद विस्फोटकों को घटनास्थल के पास ही सावधानीपूर्वक नष्ट कर दिया। नष्ट करने के बाद जले हुए बारूद के सैंपल को रासायनिक जांच के लिए सिमुलतला थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया।

    पहले भी हो चुकी है बड़ी बरामदगी

    बताया जाता है कि इसी वर्ष फरवरी महीने में भी एसएसबी ने सर्च अभियान चलाकर लगभग 45 किलो विस्फोटक बरामद किया था। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह इलाका पूर्व में माओवाद प्रभावित रहा है और पुराने दौर में माओवादियों द्वारा ये हथियार व विस्फोटक छिपाकर रखे गए होंगे।

    ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जंगल के अन्य इलाकों में सर्च अभियान चलाने पर और सामग्री मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस संयुक्त कार्रवाई में सिमुलतला थानाध्यक्ष धनंजय कुमार, अवर निरीक्षक नीलम कुमारी सहित पुलिस टीम मौजूद रही।