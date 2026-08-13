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    पूर्व रेलवे ने स्पेशल ट्रेन के बढ़ाए फेरे, 18 और 25 अगस्त को इतवारी से तथा 19 व 26 अगस्त को मधुपुर से चलेगी ट्रेन

    By Sandeep Kumar Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 03:55 PM (IST)

    रेलवे ने श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए इतवारी-मधुपुर-इतवारी स्पेशल ट्रेन के दो अतिरिक्त फेरे चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 18 ...और पढ़ें

    सावन और भादो मेले में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाने का लिया निर्णय

    सावन और भादो मेले में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ाने का लिया निर्णय

    HighLights

    1. रेलवे ने इतवारी-मधुपुर स्पेशल ट्रेन के दो अतिरिक्त फेरे बढ़ाए।

    2. 18, 25 अगस्त को इतवारी से, 19, 26 अगस्त को मधुपुर से चलेगी।

    3. बाबा वैद्यनाथ धाम जाने वाले हजारों कांवरियों को मिलेगी सीधी सुविधा।

    संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। सावन और भादो के पवित्र महीने में विश्व प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम (देवघर) में जलाभिषेक के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं और आम यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने एक बड़ा और राहत देने वाला फैसला किया है। श्रावणी मेले के दौरान ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ने गाड़ी संख्या 08895/08896 इतवारी-मधुपुर-इतवारी श्रावणी मेला विशेष ट्रेन के दो अतिरिक्त फेरे (Additional Trips) चलाने का आधिकारिक निर्णय लिया है।

    रेलवे प्रशासन के इस निर्णय से पूर्व मध्य रेलवे और पूर्व रेलवे के जमुई, झाझा, सिमुलतला और मधुपुर रेल खंड से गुजरने वाले हजारों कांवरियों व यात्रियों को आवागमन में सीधी सुविधा मिलेगी।

    18 व 25 अगस्त को इतवारी से और 19 व 26 अगस्त को मधुपुर से खुलेगी ट्रेन

    पूर्व रेलवे के आसनसोल रेल मंडल और नागपुर मंडल द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, यह विशेष ट्रेन अपने पूर्व निर्धारित मार्ग (Route), ठहराव (Stoppages) और समय-सारणी (Timetable) के अनुरूप ही संचालित की जाएगी।

    ट्रेन संख्या 08895 इतवारी-मधुपुर श्रावणी मेला विशेष ट्रेन 18 अगस्त और 25 अगस्त को इतवारी जंक्शन से अपने निर्धारित समय पर रवाना होगी। वापसी में, ट्रेन संख्या 08896 मधुपुर-इतवारी श्रावणी मेला विशेष ट्रेन 19 अगस्त और 26 अगस्त को मधुपुर जंक्शन से इतवारी के लिए प्रस्थान करेगी। अतिरिक्त फेरे शुरू होने से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड-बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों से आने वाले शिवभक्तों को आरक्षित सीटें मिलने में आसानी होगी।

    जमुई व सिमुलतला रेलखंड के यात्रियों को मिलेगा सीधा फायदा

    उल्लेखनीय है कि सावन-भादो के पावन अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु सुल्तानगंज से उत्तरवाहिनी गंगाजल लेकर बाबा बासुकीनाथ और बाबा वैद्यनाथ धाम की यात्रा करते हैं। इस दौरान मुख्य लाइन की नियमित ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं होती है।

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    इतवारी-मधुपुर स्पेशल ट्रेन के दो अतिरिक्त फेरे बढ़ाए जाने से न केवल मध्य भारत से आने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि जमुई और झाझा-सिमुलतला आसपास के स्थानीय दैनिक यात्रियों को भी भीड़भाड़ से मुक्ति मिलेगी। इस फैसले से बाबा धाम जाने वाले कांवरियों की यात्रा अधिक सुगम और सुरक्षित हो सकेगी।

    आधिकारिक माध्यमों और काउंटर से कराएं रिजर्वेशन, स्टेशन पर पूछताछ जारी

    आसनसोल रेल मंडल के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी (PRO) ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुचारू रेल संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यात्री इस विशेष ट्रेन की विस्तृत समय-सारणी, रूट और कोच संरचना की जानकारी रेलवे के आधिकारिक ऐप (IRCTC/NTES), वेबसाइट या अपने निकटतम रेलवे स्टेशन के पूछताछ केंद्र (Enquiry Counter) से प्राप्त कर सकते हैं।

    ट्रेन में विभिन्न श्रेणियों के डिब्बे उपलब्ध कराए गए हैं, जिनकी टिकट बुकिंग प्रक्रिया रेलवे के कंप्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों और ऑनलाइन पोर्टल पर शुरू कर दी गई है।