जमुई में सड़क किनारे गोबर उठा रही महिला को हाईवा ने कुचला, ग्रामीणों ने ड्राइवर को बनाया बंधक
Bihar Road Accident: जमुई जिले के बरहट थाना क्षेत्र में एक सड़क हादसे में सरोजनी देवी नामक महिला की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रक ड्राइवर को बंधक बना लिया और सड़क जाम कर दी। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर मुआवजे का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम हटाया गया।
संवाद सूत्र, बरहट (जमुई)। बरहट थाना क्षेत्र के खादीग्राम चौक के समीप (बनगामा) शनिवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में 40 वर्षीय सरोजनी देवी की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने चालक को बंधक बना लिया और शव को सड़क पर रखकर दो घंटे तक जाम कर दिया।
जानकारी के अनुसार सरोजनी देवी सुबह अपने घर के बाहर रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त थीं और सड़क किनारे गोबर उठा रही थीं। इसी दौरान तेज रफ्तार से गुजर रहे बालू लदे हाईवे ट्रेलर ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी भयावह थी कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई और ट्रक आगे बढ़कर घर के सामने रखी ईंटों से जा टकराया।
स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार मुताबिक, हाईवा चालक मोहम्मद मुस्तकीम उर्फ तूफेल आलम, पिता मोहम्मद समीर, निवासी सेकंड हरंगपुरा (जिला पूर्णिया) घटना के समय गहरी नींद में था और उसे यह एहसास तक नहीं हुआ कि ट्रक किसी महिला को कुचलते हुए ईंटों के ढेर से टकरा गया है। ट्रेलर जमुई के खैर डंपिंग से बालू लेकर मलयपुर-लक्ष्मीपुर होते हुए नवगछिया की ओर जा रहा था।
ग्रामीणों का आक्रोश और सड़क जाम
हादसे के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। उन्होंने ट्रक चालक को पकड़कर पास के घर में बंद कर दिया और मृतका के शव को सड़क पर रखकर मुआवजे तथा चालक-मालिक पर कार्रवाई की मांग करने लगे।
ग्रामीणों के आक्रोश के कारण सड़क पर करीब दो घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। मृतका सरोजनी देवी के पति दिवाकर कुमार यादव की भी तीन वर्ष पूर्व इलाज के दौरान मौत हो चुकी है। दिवाकर यादव नियोजित शिक्षक थे। सरोजनी देवी अपने पीछे दो बेटे और एक बेटी छोड़ गई हैं।
घटना के बाद पहुंची प्रशासन
घटना की सूचना मिलते ही बीडीओ श्रवण कुमार पांडेय, सीओ मयंक अग्रवाल, सर्किल इंस्पेक्टर संजय कुमार, लक्ष्मीपुर थाना अध्यक्ष आलोक कुमार, प्रभारी थाना अध्यक्ष बरहट उर्मिला कुमारी, मलयपुर थाना के एएसआई प्रेमरंजन राय दंगा नियंत्रण बल घटनास्थल पर पहुंच परिजनों को मुआवजे का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम को हटवाया गया।
पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल जमुई भेज दिया। वहीं, क्षतिग्रस्त बालू लदे ट्रेलर को जब्त कर थाना ले जाया गया। ग्रामीणों के चंगुल से चालक को लगभग चार घंटे की मशक्कत के बाद छुड़ाया गया और पुलिस पूछताछ के लिए उसे अपनी हिरासत में ले गई है।
सड़क दर्घटना में मौत होने के बाद जो भी सरकारी प्रावधान है वो पीड़ित परिवार को मुहैया कराया जायेगा। हाईवा को जब्त कर लिया गया है।चालक को मुक्त करवा कर थाना के सुपुर्द कर दिया गया है।
- मयंक अग्रवाल, सीओ, बरहट
