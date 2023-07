Bihar: इनामी कुख्यात के बदले जमानत लेने पहुंचा पैक्स अध्यक्ष गिरफ्तार, पुलिस को थी दोनों की तलाश

जमुई में पुलिस ने कोर्ट को गुमराह करने के आरोप में पैक्स अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पूरे कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बताया गया कि आरोपित पैक्स अध्यक्ष इनामी कुख्यात के बदले जमानत लेने कोर्ट पहुंचा था जबकि वह खुद कई आपराधिक मामलों में नामजद है। टाउन थाना में पैक्स अध्यक्ष से पूछताछ की जा रही है।

Bihar: इनामी कुख्यात के बदले जमानत लेने पहुंचा पैक्स अध्यक्ष गिरफ्तार, कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश नाकाम

Your browser does not support the audio element.

संवाद सहयोगी, जमुई: न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश करने के मामले में पुलिस ने कचहरी चौक के पास से अमरथ पंचायत के पैक्स अध्यक्ष संगथु गांव निवासी सुमन कुमार उर्फ अवध साव को गिरफ्तार किया है। टाउन थाना में पैक्स अध्यक्ष से पूछताछ की जा रही है। दरअसल, पैक्स अध्यक्ष सुमन कुमार उर्फ अवध साव 50 हजार का इनामी संगथु गांव निवासी कुख्यात पप्पू मंडल के बदले जमानत लेने कोर्ट पहुंचा था। पैक्स अध्यक्ष भी कई आपराधिक कांडों में नामजद है। पुलिस लंबे वक्त से उसकी तलाश में थी। बुधवार को सुमन कुमार उर्फ अवध साव कोर्ट को गुमराह कर जमानत लेने पहुंचा था। जिला अभियोजन पदाधिकारी ने जताई आपत्ति जानकारी के अनुसार, सुमन कुमार उर्फ अवध साव इनामी अपराधी पप्पू मंडल के बदले जमानत के लिए कोर्ट पहुंचा था, जहां जिला अभियोजन पदाधिकारी ने उसके पप्पू मंडल होने को लेकर आपत्ति जताई थी। इस दौरान पूरे कोर्ट परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पप्पू मंडल पर दंगा, हत्या सहित कई संगीन मामले दर्ज गौरतलब हो कि पप्पू मंडल कई अपराधिक मामलों में फरार है, जिस पर पुलिस ने 50 हजार का इनाम भी घोषित कर रखा है। पप्पू मंडल पर दंगा, हत्या, आर्म्स एक्ट सहित कई संगीन मामले दर्ज हैं। पप्पू मंडल की पत्नी 2020 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी भी रह चुकी हैं। एक ही पंचायत के रहने वाले हैं दोनों पुलिस ने जिस शख्स सुमन कुमार उर्फ अवध साव को गिरफ्तार किया है, वह अमरथ पंचायत का पैक्स अध्यक्ष बताया गया है। फरार इनामी पप्पू मंडल उसी के पंचायत के संगथु गांव का रहने वाला है। मामले में एसपी ने बताया कि गिरफ्तार शख्स की भी पुलिस को तलाश थी। पप्पू मंडल के वकील ने बताया है कि कोर्ट में पप्पू मंडल आया था, जो पुलिस को देख कर भाग गया। गिरफ्तार शख्स सुमन कुमार उर्फ अवध साव है।

Edited By: Aditi Choudhary