सितंबर को इस तारीख को देरी से खुलेंगी पटना-धनबाद इंटरसिटी और दरभंगा-चार्लापल्ली एक्सप्रेस; आसनसोल मंडल ने कारण बताया

संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। Bihar Train Rescheduled 15 September: यदि आप आगामी 15 सितंबर को रेल यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन की अद्यतन समय-सारणी अवश्य जांच लें। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल अंतर्गत मुगमा और कालूबथान रेलवे स्टेशनों के बीच प्रस्तावित सिग्नलिंग अनुरक्षण और नॉन-इंटरलॉकिंग (एनआई) कार्य के कारण रेलवे प्रशासन ने दो महत्वपूर्ण ट्रेनों के समय में फेरबदल (रिशेड्यूलिंग) किया है। संरक्षा एवं तकनीकी उन्नयन कार्य के लिए ट्रैफिक ब्लॉक लिए जाने के कारण ये दोनों ट्रेनें अपने प्रारंभिक स्टेशनों से निर्धारित समय से विलंब से रवाना होंगी।

पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल अंतर्गत मुगमा और कालूबथान स्टेशनों के बीच सिग्नलिंग अनुरक्षण एवं नॉन-इंटरलॉकिंग (NI) कार्य के चलते लिया गया ट्रैफिक ब्लॉक

गाड़ी संख्या 17008 दरभंगा-चार्लापल्ली एक्सप्रेस 15 सितंबर 2026 को अपने प्रारंभिक स्टेशन से 90 मिनट की देरी से होगी रवाना

गाड़ी संख्या 13332 पटना-धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस 15 सितंबर को प्रारंभिक स्टेशन पटना से 75 मिनट विलंब से खुलेगी

रेलवे ने यात्रियों से अपील की— स्टेशन पहुंचने से पहले एनटीईएस (NTES) ऐप या हेल्पलाइन 139 से ट्रेन का रनिंग स्टेटस अवश्य जांच लें आसनसोल रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, तकनीकी कार्यों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए ट्रेनों के प्रस्थान समय में यह संशोधन किया गया है। दरभंगा-चार्लापल्ली और पटना-धनबाद इंटरसिटी प्रभावित रेल प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रभावित ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है: गाड़ी संख्या 17008 (दरभंगा - चार्लापल्ली एक्सप्रेस): यह ट्रेन 15 सितंबर 2026 को अपने निर्धारित प्रारंभिक स्टेशन दरभंगा से 90 मिनट (डेढ़ घंटा) की देरी से रवाना की जाएगी।

गाड़ी संख्या 13332 (पटना - धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस): यह दैनिक इंटरसिटी ट्रेन 15 सितंबर 2026 को अपने प्रारंभिक स्टेशन पटना जंक्शन से निर्धारित समय से 75 मिनट (एक घंटा 15 मिनट) विलंब से प्रस्थान करेगी। 139 और एनटीईएस ऐप से लें जानकारी रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सिग्नलिंग प्रणाली को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए यह कार्य बेहद आवश्यक है। परिचालन में किए गए इस बदलाव से मार्गवर्ती स्टेशनों पर पहुंचने वाले यात्रियों को असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए सभी स्टेशनों पर उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से भी जानकारी प्रसारित की जा रही है।