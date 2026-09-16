भारतीय रेल : आसनसोल रेल मंडल को मिला नया सीनियर DCM! IRTS पंकज यादव को जिम्मेदारी, मार्शल ए सिल्वा भेजे गए सियालदह

संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। IRTS Pankaj Yadav New Senior DCM Asansol : पूर्व रेलवे (Eastern Railway) में उच्चस्तरीय प्रशासनिक फेरबदल के तहत भारतीय रेल यातायात सेवा (IRTS) के वरिष्ठ व अनुभवी अधिकारी पंकज यादव को आसनसोल रेल मंडल का नया वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (सीनियर डीसीएम) नियुक्त किया गया है। इस संबंध में पूर्व रेलवे मुख्यालय, कोलकाता के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी (पीसीपीओ) कार्यालय द्वारा औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है।

रेलवे बोर्ड और जोनल प्लेसमेंट कमेटी की विधिवत अनुशंसा तथा पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक (जीएम) के अंतिम अनुमोदन के बाद जारी स्थानांतरण आदेश के अनुसार, पंकज यादव वर्तमान में सियालदह रेल मंडल में वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक (सीनियर डीओएम) के महत्वपूर्ण पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे।

भारतीय रेल यातायात सेवा (IRTS) के वरिष्ठ अधिकारी पंकज यादव बने आसनसोल रेल मंडल के नए सीनियर डीसीएम

पूर्व रेलवे प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी (पीसीपीओ) कार्यालय, कोलकाता ने जारी की आधिकारिक अधिसूचना

वर्तमान सीनियर डीसीएम मार्शल ए. सिल्वा का सियालदह स्थानांतरण, उनकी जगह लेंगे सियालदह के सीनियर डीओएम रहे पंकज यादव

सिमुलतला, जसीडीह, मधुपुर समेत पूरे मंडल में यात्री सुविधाओं, स्वच्छता और माल ढुलाई राजस्व में सुधार की उम्मीद प्रशासनिक फेरबदल के तहत अब उन्हें आसनसोल मंडल के पूरे वाणिज्य विभाग (कमर्शियल विंग) का प्रभार सौंपा गया है। वे आसनसोल के निवर्तमान सीनियर डीसीएम मार्शल ए. सिल्वा का स्थान लेंगे, जिनका स्थानांतरण सियालदह रेल मंडल के सीनियर डीसीएम पद पर किया गया है।

परिचालन व वाणिज्य का दोहरा अनुभव, कुशल कार्यशैली की पहचान गौरतलब है कि आईआरटीएस अधिकारी पंकज यादव पूर्व में भी परिचालन विभाग में सीनियर डीओएम के तौर पर अपनी उल्लेखनीय और बेदाग सेवाएं दे चुके हैं। रेलवे परिचालन, ट्रैक मैनेजमेंट और प्रशासनिक व्यवस्था की गहरी तकनीकी समझ व समृद्ध मैदानी कार्यानुभव के चलते उनकी गिनती बेहद सख्त और कार्यकुशल अधिकारियों में की जाती है। परिचालन के साथ-साथ अब वाणिज्यिक मामलों में उनके इस दीर्घकालिक अनुभव का सीधा सकारात्मक लाभ आसनसोल मंडल को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।