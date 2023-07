Jamui News: तेज रफ्तार बाइक पेड़ से टकराई, दर्दनाक हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल

Road Accident जानकारी के मुताबिक स्प्लेंडर बाइक पर सवार होकर तीन युवक गढ़ी डैम घूमने गए थे। जहां से वापस बाइक से ही घर लौट रहाे थे। इसी दौरान गिद्धेश्वर के पास बाइक की रफ्तार तेज होने की वजह से बाइक असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गई। जिससे राहुल की मौत हो गई और करण को पटना रेफर कर दिया गया।

सड़क हादसे में एक युवक की हुई मौत।

संवाद सहयोगी, जमुई: खैरा-गढ़ी मुख्य मार्ग पर गिद्धेश्वर जंगल के पास मंगलवार की रात तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे लिप्टस के पेड़ से टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जबकि एक युवक बाल-बाल बच गया। घायल हुए दोनों को स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डाक्टर ने जांच के बाद एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे युवक की स्थिति नाजुक होने की वजह से प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया। मृतक की पहचान शहर के निमारंग निवासी मुरारी सिंह के पुत्र राहुल कुमार और घायल की पहचान अवध किशोर सिंह के पुत्र करण कुमार के रूप में हुई है। बताया जाता है कि स्प्लेंडर बाइक पर सवार होकर तीन युवक गढ़ी डैम घूमने गए थे। जहां से वापस बाइक से ही घर लौट रहाे थे। इसी दौरान गिद्धेश्वर के पास बाइक की रफ्तार तेज होने की वजह से बाइक असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गई। जिससे राहुल की मौत हो गई और करण को पटना रेफर कर दिया गया। जबकि तीसरा युवक बाल-बाल बच गया। युवक की मौत के बाद सदर अस्पताल में लोगों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी। पूरे इलाके में मातमी सन्नाटा पसर गया। स्वजन के चीख-चीत्कार से पूरा माहौल गमगीन हो गया। परिवार वालों का रो-रो कर बुरा हाल होने लगा।

