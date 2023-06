बहरूपियों के चक्कर में नहीं पड़ेगी बिहार की जनता: नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री ने जमुई में की चाय पर चर्चा

Nityanand Rai In Jamui बुधवार की देर शाम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को पटना से जमुई जाने के क्रम में भाजपा कार्यकर्ता एवं समर्थकों ने सिकंदरा नगर पंचायत के कई जगहों पर फूल माला से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री ने शेखपुरा रोड स्थित भाजपा कार्यकर्ता चरित्र शर्मा के घर के समीप रुककर चाय पर चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए।

केंद्रीय मंत्री नित्‍यानंद राय भाजपा कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए।

संवाद सूत्र, सिकंदरा (जमुई): बुधवार की देर शाम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को पटना से जमुई जाने के क्रम में भाजपा कार्यकर्ता एवं समर्थकों ने सिकंदरा नगर पंचायत के कई जगहों पर फूल माला से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री के जिंदाबाद के जमकर नारे लगाए। हालांकि, इससे पूर्व केंद्रीय मंत्री ने शेखपुरा रोड स्थित भाजपा कार्यकर्ता चरित्र शर्मा के घर के समीप रुककर चाय पर चर्चा करते हुए कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। जनता समझदार हो चुकी है: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने विपक्षी एकता पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार की जनता अब बहरूपिए के चक्कर में नहीं पड़ने वाली है। जनता समझदार हो चुकी है और सबकुछ जानती है। कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उपेक्षित समाज को सम्मान दिलाने काम किया है। हाशिए पर रहने वाले लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम हुआ है। नीतीश कुमार की अदूरदर्शिता के कारण 16 हजार करोड़ की राशि वापस हो गई। आज बिहार के विकास की ट्रेन बेपटरी हो चुकी है। अमित शाह के कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर कार्यकर्ताओं से हुए रूबरू जमुई दौरे पर आने को लेकर कहा कि वे लखीसराय में आयोजित केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के कार्यक्रम को देखते हुए जगह जगह घूमकर कार्यकर्ताओं से मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाने को आमंत्रित करने आये हैं। वे कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के बाद जमुई जाने के क्रम में एमएलसी प्रत्याशी रहे जिला परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि गुड्डू यादव एवं मुख्यपार्षद प्रतिनिधि चंद्रशेखर सिंह के निजी आवास पर रुककर शिष्टाचार मुलाकात की। गुड्डू यादव से हुए शिष्टाचार मुलाकात के बाद सियासी गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं होनी शुरू हो गई। वैसे तो इस मुलाकात के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन कयासों का दौर शुरु हो गया है। गुड्डू यादव ने सैकड़ों समर्थकों के साथ केंद्रीय राज्यमंत्री का फूल माला पहनाकर एवं शॉल देकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गुड्डू यादव के आवास पर कई प्रखंड से आए जिला परिषद सदस्य, मुखिया सहित कई जनप्रतिनिधि एवं सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे।

