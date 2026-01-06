जमुई में घर के अंदर अलाव जलाकर सो गए मां-बच्चे, पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर बचाई जान; अस्पताल में भर्ती
जमुई के पाड़ो गांव में ठंड से बचने के लिए कमरे में बोरसी जलाकर सोने से एक मां और उसके दो बच्चे गंभीर रूप से बीमार हो गए। स्वर्गीय विपिन शर्मा की पत्नी ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जमुई। जिले के बरहट प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत पाड़ो गांव में ठंड से बचने को लेकर बोरसी जलाकर कमरा बंद कर सोने के दौरान दम घुटने से स्वर्गीय विपिन शर्मा की पत्नी सुलेखा देवी, 9 वर्षीय पुत्र रिक्की कुमार और 6 वर्षीय पुत्री प्रिया कुमारी की हालत गंभीर हो गई।
घटना की जानकारी मंगलवार की सुबह परिवार वालों को हुई। उसके बाद फौरन तीनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां तीनों का इलाज चल रहा है।
मन्नू शर्मा ने बताया कि उनकी भाभी सुलेखा देवी हमेशा की तरह बढ़ती ठंड व कनकनी से बचने को लेकर सोमवार की रात कमरा बंद कर बोरसी जलाकर सोई थी। कमरा पूरी तरह चारों ओर बंद होने की वजह से बोरसी के ताप और धुंआ से पूरे कमरे में गैस भर गई।
जिससे सोए अवस्था में मां- पुत्र और पुत्री की दम घुटने से हालत गंभीर हो गई। गनीमत रही कि सुबह होने पर उन्होंने कमरे के दरवाजा को खटखटाया लेकिन अंदर से किसी प्रकार का आवाज नहीं आने की वजह से और दरवाजा नहीं खोलने की वजह से जब दरवाजा तोड़कर देखा गया तो तीनों बेहोशी अवस्था में पड़े थे और पूरे रूम में गैस भरी हुई थी।
उसके बाद आनन- फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां तीनों का इलाज चल रहा है। फिलहाल मां की हालत गंभीर बनी हुई है।
