शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, वीडियो वायरल कर मांगे 50 हजार रुपये

    By Mani Kant SinghEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 05:56 PM (IST)

    बिहार के जमुई जिले के झाझा थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी रूपेश कुमार ने शादी का झांसा देकर लड़की को प्रेमजाल में फंसाया और कई बार सुनसान जगहों पर ले जाकर शारीरिक संबंध बनाए।

    संवाद सूत्र, झाझा(जमुई)। थाना क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ एक युवक द्वारा दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का गंभीर मामला सामने आया है। आरोपी युवक ने नाबालिग को प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया और उसका आपत्तिजनक वीडियो भी बना लिया। 

    बताया जाता है कि लक्ष्मीपुर प्रखंड अंतर्गत मगही गांव निवासी रूपेश कुमार अपने मामा के घर झाझा थाना के लहरनियांटांड़ में रह रहा था, उसने नाबालिग को उस समय प्रेम जाल में फंसा लिया जब वह अपने गांव से कुछ दूरी पर स्थित विद्यालय में पढ़ने जाया करती थी। 

    वीडियो वायरल न करने के बदले 50 हजार की मांग

    शादी का प्रलोभन देकर आरोपित उसे सुनसान जगह ले जाया करता था शारीरिक संबंध बनाता था। इस दौरान आरोपित ने लड़की को ब्लैकमेल करने की नीयत से उसका वीडियो बना लिया। हाल ही में उसने यह वीडियो वायरल न करने के एवज में लड़की से 50 हजार रुपये की मांग की। 

    जब लड़की ने पैसे देने में असमर्थता व्यक्त की तो आरोपित युवक ने उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने से लड़की और उसके स्वजन खासा परेशान हैं। 

    झाझा थाने में केस दर्ज

    पीड़िता की मां ने इस संबंध में  कराया है। आवेदन में बताया गया है कि जब पीड़ित माता-पिता इस संदर्भ में आरोपित के मामा केशो यादव और लड़के की मां से बात करने गए तो आरोपित पक्ष ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और मारपीट पर उतारू हो गए। 

    थानाध्यक्ष ने बताया कि पीड़िता के आवेदन पर केस दर्ज कर लिया गया है। लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेजने की कार्रवाई की जा रही है।