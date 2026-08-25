जमुई में लोन दिलाने के नाम पर 25 महादलित महिलाओं से ठगी, आधार कार्ड लेकर निकाला लाखों का कर्ज

संवाद सहयोगी, जमुई। खैरा थाना क्षेत्र के रायपुरा गांव की एक महिला ने गांव के ही चार लोगों पर लोन दिलाने के नाम पर आधार कार्ड समेत जरूरी कागजात लेकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है।मामले को लेकर रायपुरा निवासी प्रतिमा देवी, पति बाटो मांझी ने खैरा थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है।

आवेदन में प्रतिमा देवी ने बताया है कि 10 सितंबर 2025 को गांव में महिलाओं की बैठक कर रोजगार के लिए लोन दिलाने की बात कही गई थी। इसी दौरान रीता देवी, दीपक पंडित, सूरज पंडित और कपिल पंडित ने आधार कार्ड समेत अन्य कागजात लिए तथा एक्सिस बैंक जमुई और एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से संबंधित फार्म पर अंगूठे का निशान भी लिया गया।

40 से 70 हजार रूपये तक की राशि निकाली महिला का आरोप है कि गांव की करीब 20-25 महादलित मांझी समुदाय की महिलाओं से इसी तरह कागजात लेकर उनके नाम पर कथित रूप से 40 से 70 हजार रूपये तक की राशि निकाली गई। करीब दो महीने बाद जब लोन की सूचना उनके घर पहुंची, तब महिलाओं को मामले की जानकारी हुई।

पीड़िता का कहना है कि अधिकांश महिलाओं के पति दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करते हैं और वे इस प्रकार के कर्ज की राशि चुकाने की स्थिति में नहीं हैं। जब महिलाओं ने आरोपितों से इस संबंध में पूछताछ की तो कथित तौर पर गाली-गलौज करते हुए झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई।

राशि के संबंध में जांच कराने की मांग प्रतिमा देवी ने आरोप लगाया कि 24 अगस्त की सुबह करीब 10 बजे आरोपित लाठी-डंडे लेकर उनके दरवाजे पर पहुंचे और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दोबारा लोन के संबंध में बात करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।