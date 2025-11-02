Lalu Yadav: तन से थके लालू, तकनीक के सहारे 'लालटेन' में डाल रहे तेल

संवाद सहयोगी, जमुई। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को ढलती उम्र और बीमारी भले चुनावी सभाओं की अनुमति नहीं देती, लेकिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान करने के लिए वे अपनी तरफ से हर संभव प्रयासरत हैं।

या फिर यूं कह सकते हैं कि लालू तन से भले थक गए हैं, लेकिन मन से नहीं। आखिर तभी तो वे तकनीक के सहारे लालटेन की लौ तेज करने में लगे हैं।

वे पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ-साथ प्रचार में जुटे समर्थकों एवं ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। वे लगातार अपने लोगों से बात कर रहे हैं।

इसी कड़ी में जमुई विधानसभा क्षेत्र के बरहट मुखिया प्रतिनिधि बिट्टू यादव तथा बरियारपुर मुखिया प्रतिनिधि बलराम यादव से क्षेत्र का हाल लिया और बुलंदी के साथ पार्टी प्रत्याशी शमशाद आलम की मदद की अपील की।

इस दौरान देवाचक गांव में उपस्थित जनसमूह से भी लालू प्रसाद मुखातिब हुए और कहा, लगे रहो मुस्तैदी से। इसके पहले उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में राजद नेता गोपाल गुप्ता और सरयू यादव से वीडियो कॉल कर क्षेत्र का हाल लिया।