Lalu Yadav: तन से थके लालू, तकनीक के सहारे 'लालटेन' में डाल रहे तेल
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव शारीरिक रूप से कमजोर होने के बावजूद तकनीक के माध्यम से पार्टी को सक्रिय रखने में जुटे हैं। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सोशल मीडिया के माध्यम से कार्यकर्ताओं से जुड़ रहे हैं, युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं और चुनावी रणनीति में योगदान दे रहे हैं। 'लालटेन' को रोशन रखने के लिए उनका यह प्रयास जारी है।
संवाद सहयोगी, जमुई। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को ढलती उम्र और बीमारी भले चुनावी सभाओं की अनुमति नहीं देती, लेकिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान करने के लिए वे अपनी तरफ से हर संभव प्रयासरत हैं।
या फिर यूं कह सकते हैं कि लालू तन से भले थक गए हैं, लेकिन मन से नहीं। आखिर तभी तो वे तकनीक के सहारे लालटेन की लौ तेज करने में लगे हैं।
वे पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ-साथ प्रचार में जुटे समर्थकों एवं ग्रामीणों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। वे लगातार अपने लोगों से बात कर रहे हैं।
इसी कड़ी में जमुई विधानसभा क्षेत्र के बरहट मुखिया प्रतिनिधि बिट्टू यादव तथा बरियारपुर मुखिया प्रतिनिधि बलराम यादव से क्षेत्र का हाल लिया और बुलंदी के साथ पार्टी प्रत्याशी शमशाद आलम की मदद की अपील की।
इस दौरान देवाचक गांव में उपस्थित जनसमूह से भी लालू प्रसाद मुखातिब हुए और कहा, लगे रहो मुस्तैदी से। इसके पहले उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में राजद नेता गोपाल गुप्ता और सरयू यादव से वीडियो कॉल कर क्षेत्र का हाल लिया।
लालू यादव ने पूरे जोश-खरोश के साथ राजद प्रत्याशी शमशाद आलम की मदद करने को कहा। बताया जाता है कि बातचीत के दौरान स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवार की स्थिति बेहतर होने की जानकारी दी। साथ ही बुलंदी के साथ मदद का भरोसा भी दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।