संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। Kumbha Upasana Express Route Diverted: हावड़ा, आसनसोल, झाझा, किऊल, पटना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते उत्तराखंड (देहरादून) तक आवागमन करने वाले रेल यात्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल अंतर्गत लखनऊ (चारबाग) रेलवे स्टेशन पर रेल अवसंरचना के आधुनिकीकरण और विभिन्न तकनीकी विकास कार्यों को गति दी जा रही है। इसके मद्देनजर रेल प्रशासन ने हावड़ा-देहरादून रेलमार्ग पर चलने वाली दो बेहद लोकप्रिय और प्रमुख सुपरफास्ट ट्रेनों के परिचालन मार्ग में अस्थायी बदलाव (डायवर्जन) करने की विधिवत घोषणा की है। यह संशोधन 16 सितंबर से 12 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।

रेलवे से प्राप्त आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, इस अवधि में गाड़ी संख्या 13037/13038 (हावड़ा-देहरादून-हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस) और गाड़ी संख्या 13035/13036 (हावड़ा-देहरादून-हावड़ा उपासना एक्सप्रेस) का परिचालन अपने नियमित मार्ग से न होकर वैकल्पिक बाईपास मार्ग से किया जाएगा। ये दोनों महत्वपूर्ण ट्रेनें अब लखनऊ मुख्य स्टेशन के प्लेटफॉर्मों पर प्रवेश नहीं करेंगी।

उतरठिया-ट्रांसपोर्ट नगर-आलमनगर बाईपास से गुजरेंगी ट्रेनें रेलवे अधिकारियों ने बताया कि सामान्य दिनों में ये ट्रेनें उतरठिया से होकर सीधे लखनऊ मुख्य स्टेशन और फिर वहां से आलमनगर की ओर प्रस्थान करती हैं। लखनऊ यार्ड और स्टेशन परिसर में निर्माण व री-मॉडलिंग कार्य चलने के कारण ट्रेनों की समयबद्धता प्रभावित न हो, इसके लिए एक मजबूत वैकल्पिक व्यवस्था बनाई गई है।

उत्तर रेलवे के लखनऊ मुख्य रेलवे स्टेशन पर आधारभूत विकास कार्यों के कारण लिया गया परिचालन में बदलाव का निर्णय

गाड़ी संख्या 13037/13038 (कुंभ एक्सप्रेस) और 13035/13036 (उपासना एक्सप्रेस) का मार्ग 16 सितंबर से 12 अक्टूबर 2026 तक बदला

परंपरागत उतरठिया-लखनऊ-आलमनगर रेलखंड के बजाय उतरठिया-ट्रांसपोर्ट नगर-आलमनगर बाईपास रेलमार्ग से दौड़ेंगी ट्रेनें

यात्रियों की सहूलियत के मद्देनजर उतरठिया और आलमनगर स्टेशनों पर दोनों दिशाओं में दिया गया 2-2 मिनट का अस्थायी ठहराव संशोधित योजना के तहत कुंभ एक्सप्रेस और उपासना एक्सप्रेस को निर्धारित अवधि (16 सितंबर से 12 अक्टूबर) तक नियमित मार्ग उतरठिया-लखनऊ-आलमनगर के स्थान पर डायवर्ट कर उतरठिया-ट्रांसपोर्ट नगर-आलमनगर बाईपास मार्ग से संचालित किया जाएगा। इस व्यवस्था से ट्रेनें मुख्य स्टेशन के भारी ट्रैफिक दबाव में फंसे बिना बाईपास लाइन से सीधे अपने गंतव्य की ओर रवाना हो सकेंगी।

उतरठिया और आलमनगर में दो-दो मिनट का अतिरिक्त स्टॉपेज मुख्य स्टेशन नहीं जाने की स्थिति में लखनऊ शहर या उसके आसपास उतरने और वहां से ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए रेलवे ने अतिरिक्त कदम उठाए हैं। प्रशासन द्वारा इन दोनों गाड़ियों को उतरठिया और आलमनगर स्टेशनों पर अप और डाउन दोनों दिशाओं में दो-दो मिनट का अस्थायी प्रायोगिक ठहराव (स्टॉपेज) प्रदान किया गया है।

लखनऊ के स्थानीय यात्री अथवा लखनऊ में उतरने वाले मुसाफिर इन दोनों स्टेशनों पर उतरकर शहर में आसानी से आवागमन कर सकेंगे। इसी तरह लखनऊ से देहरादून या बिहार-बंगाल की ओर जाने वाले यात्री मुख्य स्टेशन के बजाय उतरठिया या आलमनगर स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं।