झांसी-आसनसोल के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन; जसीडीह, मधुपुर और चितरंजन के यात्रियों को राहत, 16 फेरे लगाएगी

संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। Jhansi Asansol Special Train 04185 04186: आगामी दुर्गा पूजा, दीपावली और आस्था के महापर्व छठ के दौरान ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट से यात्रियों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। पूर्व रेलवे अंतर्गत आसनसोल रेल मंडल ने त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुगम और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी और आसनसोल के बीच विशेष पूजा ट्रेन (फेस्टिवल स्पेशल) चलाने का फैसला किया है।

आसनसोल रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) ने सोमवार को इस संबंध में आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ट्रेन की समय-सारिणी और रूट की विस्तृत जानकारी दी। आगामी दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ महापर्व में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे चलाएगा झांसी–आसनसोल स्पेशल ट्रेन

गाड़ी संख्या 04185/04186 स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं से सप्ताह में दो दिन चलेगी, कुल 16-16 फेरे लगाएगी

झांसी से 7 अक्टूबर से 29 नवंबर और आसनसोल से 8 अक्टूबर से 30 नवंबर तक होगा परिचालन

चित्तरंजन, मधुपुर और जसीडीह में ठहराव; एसी, स्लीपर और जनरल कोच की होगी सुविधा, बुकिंग प्रक्रिया शुरू रेलवे प्रशासन के अनुसार, गाड़ी संख्या 04185/04186 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी–आसनसोल–वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं से सप्ताह में दो-दो दिन चलाई जाएगी। त्योहारों के पूरे सीजन में यह ट्रेन कुल 16 फेरे लगाएगी, जिससे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के रेल यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा।

जानें क्या रहेगा ट्रेन का टाइम टेबल और संचालन की तारीखें गाड़ी संख्या 04185 (झांसी से आसनसोल): यह ट्रेन 7 अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार और रविवार को वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन से सुबह 09:20 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन दोपहर 02:45 बजे आसनसोल पहुंचेगी।

गाड़ी संख्या 04186 (आसनसोल से झांसी): वापसी दिशा में यह ट्रेन 8 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार और सोमवार को आसनसोल से शाम 05:10 बजे खुलेगी और अगले दिन शाम 07:10 बजे झांसी पहुंचेगी। जसीडीह, मधुपुर व चित्तरंजन में ठहराव, तीनों श्रेणियों के कोच उपलब्ध मार्ग में यह ट्रेन यात्रियों की सुविधा के लिए चित्तरंजन, मधुपुर और जसीडीह जैसे प्रमुख जंक्शन स्टेशनों पर रुकेगी। इससे जमुई, देवघर और आसपास के यात्रियों को भी आवागमन में सहूलियत होगी। इस स्पेशल ट्रेन के कोच कंपोजिशन में वातानुकूलित (एसी), शयनयान (स्लीपर) और सामान्य द्वितीय श्रेणी (जनरल) के डिब्बे शामिल किए गए हैं, ताकि सभी वर्ग के यात्री सुविधा अनुसार यात्रा कर सकें।