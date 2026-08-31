जमुई: 5 मिनट पहले पत्नी से हुई थी बात, फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया गोलू का फोन

संवाद सूत्र, बोड़वा (जमुई)। रविवार की शाम अमित राम उर्फ गोलू के घर में जिस फोन का इंतजार हो रहा था, उसी फोन ने परिवार की खुशियां छीन लीं। पत्नी आरती देवी से महज पांच मिनट पहले ही अमित की फोन पर बात हुई थी।

उन्होंने जल्द घर पहुंचने की बात कही थी। पत्नी को क्या पता था कि यह पति से उनकी आखिरी बातचीत होगी। आरती रविवार को उपवास पर थीं। पति उनके लिए फल-सामग्री लाने बाइक से निकले थे। घर लौटते समय फोन पर हुई बातचीत में उन्होंने जल्द आने का भरोसा दिया था। इसके कुछ ही देर बाद झाड़ी शहर के पुरानी बाजार पार्क के समीप सड़क हादसे में अमित की मौत की खबर घर पहुंची। खबर सुनते ही आरती के पैरों तले जमीन खिसक गई। अमित अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र था और पि