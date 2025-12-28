जमुई–जसीडीह रेलखंड पर शरारती तत्वों का साया, खोल ले गए थे ट्रैक की प्लेट; मालगाड़ी हादसे के बाद सुरक्षा पर उठे सवाल

सत्यम कुमार सिंह, झाझा (जमुई)। जमुई–जसीडीह रेलखंड के लहाबन के समीप पुल संख्या 676 पर मालगाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना ने रेलवे ट्रैक की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। इसी पुल पर कुछ दिन पूर्व शरारती तत्वों द्वारा डिस प्लेट खोलकर किसी बड़े ट्रेन हादसे की साजिश रची गई थी।

यदि समय रहते ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की गई होती, तो संभवतः यह घटना नहीं घटती। संयोग अच्छा रहा कि यह हादसा किसी यात्री ट्रेन के साथ नहीं हुआ, अन्यथा स्थिति कहीं अधिक भयावह हो सकती थी। फिलहाल घटना के कारणों का पता रेलवे विभाग नहीं लगा पाया है। स्थिति गंभीर होने के कारण अधिकारी पहले रेल परिचालन बहाल करने में जुटे हैं। हालांकि, इस बड़ी घटना ने आरपीएफ, पीडब्ल्यूआई और रेल पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

इस वर्ष झाझा–जसीडीह और झाझा–दादपुर रेलखंड के बीच कई बार रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद रेल प्रशासन और स्थानीय पुलिस हरकत में आई थी, लेकिन अब तक किसी भी मामले का पर्दाफाश नहीं हो सका है।

केस स्टडी एक 13 फरवरी को झाझा से सटे रानीकुरा गांव के समीप रेलवे पटरी को आरी से काटा गया था। पटरी का एक हिस्सा कटा हुआ था, जिसकी जानकारी पेट्रोलिंग कर रहे ट्रैकमैन को समय रहते मिल गई। यदि दूसरी ओर से भी पटरी कट जाती, तो भीषण रेल दुर्घटना हो सकती थी और बड़े पैमाने पर जान-माल की क्षति होती।

सूचना मिलते ही रेल परिचालन रोक दिया गया और लगभग एक घंटे तक अप लाइन बाधित रही। उस समय रेल पुलिस ने इसे ट्रेन हादसा कराने की साजिश बताया था। केस स्टडी दो 18 फरवरी को पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल के जसीडीह–झाझा रेलखंड के लहाबन–टेलवा बाजार हाल्ट के बीच अप लाइन पर दो फिश प्लेट खुली पाई गई थी। यदि पेट्रोलिंग कर्मियों की नजर इस पर नहीं पड़ती, तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी।

इस कारण 13185 अप सियालदह–जयनगर गंगासागर एक्सप्रेस को एहतियातन लगभग 45 मिनट तक मौके पर रोका गया। यह घटना किलोमीटर संख्या 344/17-19 के पास घटी थी। केस स्टडी तीन 13 फरवरी की रात घोरपारन स्टेशन के समीप रेलवे ट्रैक से मात्र 500 मीटर की दूरी पर एसएसबी ने 45 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया था। इस घटना के बाद यह आशंका और गहरी हो गई कि शरारती तत्व इस रेलखंड पर किसी बड़ी दुर्घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं।

केस स्टडी चार 24 फरवरी को सशस्त्र सीमा बल के स्वान दस्ते ने घोरपारन जंगल से 45 किलोग्राम सफेद रंग का बारूद बरामद किया था। बाद में बम निरोधक दस्ते ने जंगल में ही उसे नष्ट कर दिया। बारूद रेलवे ट्रैक से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक बोरे में रखा हुआ था, जिसे स्वान ने गंध के आधार पर खोज निकाला।