जमुई: 5 लाख नहीं मिले तो दूल्हे ने दूसरी जगह रचाई शादी, लड़की के पिता को दी जान से मारने की धमकी; FIR दर्ज

संवाद सूत्र, झाझा (जमुई)। खैरा थाना क्षेत्र के गंगरी (विशनपुर) गांव निवासी साकेंद्र यादव ने अपनी पुत्री की शादी झाझा थाना क्षेत्र के रजला गांव निवासी चंद्रकांत यादव के पुत्र अनिल यादव से तय की थी। शादी तय होने के बाद लड़की पक्ष ने लड़के के पिता को दो लाख रुपये नकद दिए।

तिलक के दौरान लड़के को सोने की चेन भी दी गई। इसके बाद लड़के वालों ने पांच लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग कर दी। मांग पूरी नहीं होने पर लड़के की शादी दूसरी जगह कर दी गई। वहीं, लड़की पक्ष का आरोप है कि पहले दिए गए दो लाख रुपये और सोने की चेन भी वापस नहीं किया गया। इस मामले में थाना में केस दर्ज कराया है। पीड़ित पिता ने बताया कि वर्ष 2023 में उनकी पुत्री की शादी अनिल यादव से तय हुई थी। इस दौरान लड़के के पिता को दो लाख रुपये दिए गए थे। तिलक के अवसर पर लड़के को सोने की चेन भी दी गई। बाद में जब शादी की तिथि निर्धारित करने के लिए वे लड़के वालों के घर पहुंचे तो उनसे दो लाख रुपये के अलावा पांच लाख रुपये की मांग की गई।

लड़के वालों ने अतिरिक्त राशि देने के बाद ही शादी की तिथि तय करने की बात कही। पीड़ित के अनुसार, काफी आग्रह करने के बावजूद लड़के वाले अपनी मांग पर अड़े रहे। इसके बाद उन्होंने पहले दिए गए रुपये और सोने की चेन वापस करने की मांग की।

इस पर लड़के वाले गाली-गलौज करने लगे और मारपीट पर उतारू हो गए। मामले की जानकारी ग्रामीणों और पंचायत के सरपंच को दी गई, इसके बावजूद विवाद का समाधान नहीं हो सका। इसी बीच लड़के के पिता ने अपने पुत्र की शादी दूसरी जगह कर दी। बाद में जब वे रुपये और सोने की चेन वापस मांगने लड़के वालों के घर गए तो उनके साथ गाली-गलौज की गई और जान से मारने की धमकी दी गई।