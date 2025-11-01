Bihar Election: बिहार के इस सीट मुकाबला दिलचस्प, NDA का रहेगा जलवा या फिर तेज होगी 'लालटेन' की लौ

जागरण संवाददाता, जमुई। झाझा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए का जलवा कायम रहेगा या फिर पहली बार लालू का जादू चलेगा, यह सवाल सिर्फ झाझा ही नहीं, बाहर के लोगों का भी है। सवाल यूं ही नहीं है। जातीय गणित अनुकूल होने के बाद भी यहां कभी लालू प्रसाद का जादू नहीं चला है। इस विधानसभा क्षेत्र से जनता दल को 1990 में पहली और आखिरी जीत मिली थी। तब लालू प्रसाद पार्टी की पहचान नहीं थे। उनके नेतृत्व में लड़े गए 1995 के चुनाव में यहां कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र यादव के सामने जनता दल के प्रत्याशी शिवनंदन झा को हार का सामना करना पड़ा था।

इसके बाद 2000 के विधानसभा चुनाव से यहां लगातार एनडीए को मतदाताओं ने अपनी पसंद बनाया। 2000 विधानसभा चुनाव के अलावा 2005, 2010 और 2020 में जनता दल यू के प्रत्याशी के तौर पर दामोदर रावत को मतदाताओं ने प्रतिनिधित्व का अवसर दिया।

2015 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल डॉ. रविंद्र यादव के आंगन में खिला था। तब भी वहां का परिणाम और अप्रत्याशित आया था और महागठबंधन में नीतीश और लालू के साथ रहते हुए भी यहां महागठबंधन की दाल नहीं गली थी। तब महागठबंधन से जदयू प्रत्याशी दामोदर रावत थे।