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5 दिनों में डबल खुशखबरी: SSC और RRB का एग्जाम क्लीयर, जमुई के ऋषि राज बने स्टेशन मास्टर और JSA

By Sandeep Kumar Edited By: Piyush Pandey
Updated: Wed, 19 Aug 2026 03:08 PM (IST)

ऋषि राज ने पांच दिनों के भीतर दो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर जमुई जिले का नाम रोशन किया।

ऋषि राज। (फाइल फोटो)

ऋषि राज। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. ऋषि राज ने पांच दिन में दो राष्ट्रीय परीक्षाएँ पास कीं।

  2. रेलवे में स्टेशन मास्टर और रक्षा मंत्रालय में जेएसए बने।

  3. जमुई के सिमुलतला क्षेत्र में उत्सव का माहौल, प्रेरणा स्रोत।

संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।

इस लोकप्रिय कहावत को पूरी तरह चरितार्थ कर दिखाया है जमुई जिले के सिमुलतला क्षेत्र अंतर्गत टेलवा बाजार निवासी होनहार युवा ऋषि राज ने।

राज ने अपनी कड़ी मेहनत, अटूट लगन और असाधारण प्रतिभा के दम पर मात्र पांच दिनों के अंतराल में दो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में अंतिम रूप से चयनित होकर पूरे जिले का नाम गर्व से रोशन कर दिया है।

बीते 12 अगस्त को रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) द्वारा एनटीपीसी परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित किया गया, इसमें राज ने शानदार सफलता प्राप्त करते हुए गुवाहाटी जोन में स्टेशन मास्टर के पद पर अपना स्थान पक्का किया।

इस ऐतिहासिक सफलता की खुशी अभी परिवार और क्षेत्रवासी मना ही रहे थे कि ठीक पांच दिनों के भीतर कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने भी अपनी मुख्य परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। इस सूची में भी अपना नाम दर्ज कराकर राज ने रक्षा मंत्रालय के अधीन बॉर्डर रोड आर्गेनाइजेशन (बीआरओ) में जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (जेएसए) के पद पर चयनित होकर दोहरी सफलता की मिसाल कायम की।

राज के पिता राजेश वर्णवाल और माता पिंकी देवी (गृहिणी) हैं। एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले ऋषि ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जमीन से जुड़कर पूरी की प्रारंभिक शिक्षा मध्य विद्यालय और माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा टेलवा बाजार से पूरा किया।

बुनियादी शिक्षा पूरी करने के बाद वे आगे की उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पटना चले गए। वहां कठिन परिश्रम और समर्पण के बल पर उन्होंने अपनी सफलता की एक नई इबारत लिख दी।

देवाधिदेव महादेव, माता-पिता और गुरुजनों को दिया श्रेय

अपनी इस अभूतपूर्व दोहरी कामयाबी पर राज ने कहा कि इस मुकाम तक पहुंचाने में उनके पूज्य माता-पिता का त्याग, गुरुजनों का उचित मार्गदर्शन और देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा रही है।

उन्होंने बताया कि यह उनका अंतिम पड़ाव नहीं है, बल्कि उनका अगला लक्ष्य देश की अन्य उच्च स्तरीय प्रशासनिक व प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर राष्ट्र सेवा में योगदान देना है।

क्षेत्र में उत्सव का माहौल

युवाओं के लिए बने प्रेरणा स्रोत राज की इस ऐतिहासिक कामयाबी से टेलवा बाजार ग्राम पंचायत सहित पूरे सिमुलतला क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल है। उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है।

क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिकों का कहना है कि ऋषि राज की यह यात्रा ग्रामीण परिवेश में पढ़ाई कर रहे उन तमाम युवाओं के लिए एक जीवंत प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों में बड़े सपने देखने का हौसला रखते हैं।

उन्होंने यह साबित कर दिया कि यदि इरादे फौलादी हों, तो गांव की पगडंडियों से निकलकर भी देश के शीर्ष विभागों में अपनी पहचान बनाई जा सकती है।

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