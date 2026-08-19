5 दिनों में डबल खुशखबरी: SSC और RRB का एग्जाम क्लीयर, जमुई के ऋषि राज बने स्टेशन मास्टर और JSA

संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।

इस लोकप्रिय कहावत को पूरी तरह चरितार्थ कर दिखाया है जमुई जिले के सिमुलतला क्षेत्र अंतर्गत टेलवा बाजार निवासी होनहार युवा ऋषि राज ने।

राज ने अपनी कड़ी मेहनत, अटूट लगन और असाधारण प्रतिभा के दम पर मात्र पांच दिनों के अंतराल में दो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में अंतिम रूप से चयनित होकर पूरे जिले का नाम गर्व से रोशन कर दिया है।

बीते 12 अगस्त को रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) द्वारा एनटीपीसी परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित किया गया, इसमें राज ने शानदार सफलता प्राप्त करते हुए गुवाहाटी जोन में स्टेशन मास्टर के पद पर अपना स्थान पक्का किया। इस ऐतिहासिक सफलता की खुशी अभी परिवार और क्षेत्रवासी मना ही रहे थे कि ठीक पांच दिनों के भीतर कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने भी अपनी मुख्य परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। इस सूची में भी अपना नाम दर्ज कराकर राज ने रक्षा मंत्रालय के अधीन बॉर्डर रोड आर्गेनाइजेशन (बीआरओ) में जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट (जेएसए) के पद पर चयनित होकर दोहरी सफलता की मिसाल कायम की।

राज के पिता राजेश वर्णवाल और माता पिंकी देवी (गृहिणी) हैं। एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले ऋषि ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जमीन से जुड़कर पूरी की प्रारंभिक शिक्षा मध्य विद्यालय और माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा टेलवा बाजार से पूरा किया।

बुनियादी शिक्षा पूरी करने के बाद वे आगे की उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पटना चले गए। वहां कठिन परिश्रम और समर्पण के बल पर उन्होंने अपनी सफलता की एक नई इबारत लिख दी। देवाधिदेव महादेव, माता-पिता और गुरुजनों को दिया श्रेय अपनी इस अभूतपूर्व दोहरी कामयाबी पर राज ने कहा कि इस मुकाम तक पहुंचाने में उनके पूज्य माता-पिता का त्याग, गुरुजनों का उचित मार्गदर्शन और देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा रही है।