जमुई में बंध्याकरण के बाद 6 बच्चों की मां की मौत: परिजनों ने कहा- आशा ने दिया धोखा, डॉक्टर बोले- डर से आया हार्ट अटैक

संवाद सहयोगी, जमुई। जिले के अलीगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) में बंध्याकरण ऑपरेशन के बाद एक महिला की तबीयत बिगड़ने और बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में ही मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान अलीगंज प्रखंड के कैथा गांव निवासी सुरेंद्र मांझी की 32 वर्षीय पत्नी किरण देवी के रूप में हुई है, जो छह बच्चों की मां थी।

घटना के बाद मंगलवार और बुधवार की मध्य रात्रि सदर अस्पताल परिसर में परिजनों ने जमकर हंगामा किया और स्वास्थ्यकर्मियों पर इलाज में घोर लापरवाही का आरोप लगाया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी कर बुधवार की दोपहर शव का पोस्टमार्टम कराया और उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया।

आशा कार्यकर्ता पर बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप मृतका के आक्रोशित परिजनों ने गांव की ही आशा कार्यकर्ता आरती देवी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि आशा कार्यकर्ता किरण देवी को बहला-फुसलाकर और सरकारी योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि का प्रलोभन देकर बंध्याकरण कराने के लिए अलीगंज पीएचसी ले गई थी।

मंगलवार की शाम करीब चार बजे उसका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद काफी समय बीत जाने पर भी जब उसे होश नहीं आया और हालत बिगड़ने लगी, तो स्वास्थ्यकर्मियों ने आनन-फानन में उसे जमुई सदर अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन जब तक अस्पताल पहुंचे, तब तक किरण ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था।