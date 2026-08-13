जमुई में महिला को घर से बाहर निकालकर पीटा, सोने की चेन छीनने का आरोप; सामने आया CCTV फुटेज

संवाद सहयोगी, जमुई। जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र अंतर्गत केतरू नवादा इलाके में एक महिला को घर से बाहर निकालकर आधा दर्जन से अधिक लोगों द्वारा मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। घटना सोमवार की बताई जा रही है।

मारपीट की घटना का सीसीटीवी फुटेज गुरुवार को सामने आया, जिसमें कई लोग महिला के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। पीड़िता ने गिद्धौर थाना में लिखित आवेदन देकर आरोपितों पर कार्रवाई और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है।

पीड़ित महिला ने मारपीट के दौरान गले से सोने की चेन छीनने का भी आरोप लगाया है। विकास ठाकुर की पत्नी व पीड़िता रानी देवी ने आवेदन में बताया है कि पड़ोस के कुछ लोग उसके घर में घुस आए और उसके साथ मारपीट करने लगे। विरोध करने पर आरोपितों ने गाली-गलौज करते हुए रॉड से हमला किया।

इसी दौरान गले से सोने की चेन छीन लेने का भी आरोप लगाया गया है। आरोप यह भी है कि घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद न हो, इसके लिए आरोपितों ने कैमरे को क्षतिग्रस्त करने का भी प्रयास किया। हालांकि, घटना का कुछ हिस्सा कैमरे में रिकॉर्ड हो गया।

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सामने आए फुटेज में रानी देवी के साथ कई युवक और अन्य लोग मारपीट करते नजर आ रहे हैं। पीड़िता ने पड़ोसी राजेश यादव, प्रकाश यादव, राजन यादव समेत अन्य लोगों पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है।