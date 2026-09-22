संवाद सहयोगी, जमुई। Jamui Viral Video Case Politics:जिले में नाबालिग छात्र-छात्रा के साथ सरेराह हुई अभद्र घटना, मारपीट और उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित किए जाने के संवेदनशील मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस शर्मनाक वारदात को लेकर राज्य में सियासी पारा चढ़ गया है।

सहरसा के विधायक एवं इंडियन इन्क्लूसिव पार्टी (आईआईपी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष आईपी गुप्ता ने जिले की लचर कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए जमुई के पुलिस अधीक्षक (एसपी) विश्वजीत दयाल को तत्काल पद से हटाने की मांग उठाई है। इसके साथ ही उन्होंने मामले पर बयानबाजी कर रहे सत्तारूढ़ जदयू के प्रदेश नेतृत्व पर भी सीधा हमला बोला है।

विधायक आईपी गुप्ता ने कहा कि दिनदहाड़े स्कूल-कोचिंग जा रहे नाबालिग बच्चों के साथ इस प्रकार की अमर्यादित घटना दर्शाती है कि जिले में पुलिस प्रशासन का इकबाल पूरी तरह समाप्त हो चुका है। असामाजिक तत्वों और अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्हें कानून का तनिक भी भय नहीं रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि जमुई में लगातार अपराध का ग्राफ ऊपर जा रहा है, लेकिन जिला पुलिस रोकथाम करने में पूरी तरह पस्त नजर आ रही है।

विधायक ने लगाए आरोप जमुई एसपी की कार्यशैली पर कड़ा प्रहार करते हुए विधायक ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, “जिले में कानून का राज तार-तार हो रहा है और यहां के पुलिस कप्तान को बांसुरी बजाने से फुर्सत नहीं मिल रही है।” उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की कि जमुई के एसपी को अविलंब मुख्यालय वापस बुलाया जाए और जिले की कमान किसी कड़क व जवाबदेह अधिकारी को सौंपी जाए, ताकि आम जनता और विशेषकर छात्राओं के मन में सुरक्षा का विश्वास बहाल हो सके।

जदयू प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर भड़के विधायक आईपी गुप्ता ने सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के उस बयान पर भी कड़ा ऐतराज जताते हुए तीखा प्रहार किया, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर इस घटना को ‘छिटपुट’ करार दिया था।