Jamui Vidhan Sabha Chunav 2025: जमुई में श्रेयसी सिंह और शमशाद आलम में मुकाबला, कौन मारेगा बाजी?

डिजिटल डेस्क, जमुई। जमुई विधानसभा सीट (Jamui Vidhan Sabha Seat Result 2025) पर बिहार की चर्चित सीटों में से एक है। यहां बीजेपी की श्रेयसी सिंह चुनावी मैदान में हैं। राजद ने यहां से शमशाद आलम पर दांव खेला। वहीं, जन सुराज पार्टी के अनिल प्रसाद साह ने सियासी लड़ाई त्रिकोणीय बना दी है। आज 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और सियासी पिक्चर साफ हो जाएगी कि जमुई की पॉलिटिकल पिच पर अगले 5 साल तक कौन बैटिंग करेगा?

