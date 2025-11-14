Jamui Vidhan Sabha Chunav 2025: जमुई में श्रेयसी सिंह और शमशाद आलम में मुकाबला, कौन मारेगा बाजी?
जमुई विधानसभा सीट पर भाजपा की श्रेयसी सिंह और राजद के शमशाद आलम के बीच कड़ा मुकाबला है। जन सुराज पार्टी के अनिल प्रसाद साह ने लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। 14 नवंबर को नतीजे घोषित होंगे। 2020 में भाजपा की श्रेयसी सिंह ने यह सीट जीती थी। श्रेयसी सिंह, दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह की बेटी हैं। देखना होगा कि जमुई में कौन बाजी मारता है।
डिजिटल डेस्क, जमुई। जमुई विधानसभा सीट (Jamui Vidhan Sabha Seat Result 2025) पर बिहार की चर्चित सीटों में से एक है। यहां बीजेपी की श्रेयसी सिंह चुनावी मैदान में हैं। राजद ने यहां से शमशाद आलम पर दांव खेला। वहीं, जन सुराज पार्टी के अनिल प्रसाद साह ने सियासी लड़ाई त्रिकोणीय बना दी है। आज 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और सियासी पिक्चर साफ हो जाएगी कि जमुई की पॉलिटिकल पिच पर अगले 5 साल तक कौन बैटिंग करेगा?
बता दें कि जमुई बिहार का विधानसभा क्षेत्र है। यह जमुई लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां सर्वप्रथम 1957 में चुनाव हुए थे और तब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया/भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भोला मांझी/हरि प्रसाद शर्मा विधायक के तौर पर चुनाव जीते थे। 2020 में भाजपा की श्रेयसी सिंह ने इस सीट से चुनाव जीता था।
श्रेयसी सिंह के बारे में जानिए-
बिहार के दिग्गज नेता रहे दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह परिवार की सियासी पारी को आगे बढ़ा रही हैं। उनकी मां पुतुल देवी भी सांसद रह चुकी हैं।
वर्ष 1952 से लेकर 2020 तक के बीच निर्वाचित प्रत्याशी और दल
|वर्ष
|निर्वाचित प्रत्याशी
|दल
|1952
|दुर्गा मंडल
|कांग्रेस
|1957
|हरिप्रसाद शर्मा
|कांग्रेस
|1962
|गुरु रामदास
|कांग्रेस
|1967
|त्रिपुरारी सिंह
|प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
|1969
|त्रिपुरारी सिंह
|प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
|1972
|त्रिपुरारी सिंह
|प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
|1977
|त्रिपुरारी सिंह
|प्रजा सोशलिस्ट पार्टी
|1980
|नरदेव प्रसाद भगत
|निर्दलीय
|1985
|सुशील कुमार सिंह
|कांग्रेस
|1990
|सुशील कुमार सिंह
|कांग्रेस
|1995
|अर्जुन मंडल
|जनता दल
|2000
|नरेंद्र सिंह
|जदयू
|2000 (उपचुनाव)
|सुशील कुमार सिंह
|जदयू
|2005 (फरवरी)
|विजय प्रकाश
|राजद
|2005 (नवंबर)
|अभय सिंह
|जेडीयू
|2010
|अजय प्रताप
|जेडीयू
|2015
|विजय प्रकाश
|राजद
|2020
|श्रेयसी सिंह
|भाजपा
