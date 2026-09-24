जमुई में ड्यूटी के दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से रेलकर्मी की मौत; रानीकुरा फाटक के पास हुआ हादसा

संवाद सूत्र, जमुई। Jamui Vande Bharat Express Rail Accident: दानापुर-आसनसोल मुख्य रेलखंड अंतर्गत जमुई जिले में ड्यूटी के दौरान एक बेहद दर्दनाक और हृदयविदारक रेल हादसा सामने आया है। यहां रेलवे फाटक संख्या 39 के समीप रानीकुरा गांव के पास डाउन रेललाइन पर तेज रफ्तार वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक कार्यरत रेलकर्मी की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

मृतक की पहचान करीब 40 वर्षीय रेलकर्मी राकेश कुमार साव के रूप में की गई है। घटना के बाद आसपास के इलाके और रेल महकमे में अफरातफरी का माहौल बन गया। जानकारी के अनुसार, रेलकर्मी राकेश कुमार साव रानीकुरा गांव के पास स्थित रेल फाटक संख्या 39 के समीप पोल संख्या 370/22 और 370/24 के बीच रेलवे ट्रैक पर अपने नियमित विभागीय दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे। इसी दौरान डाउन लाइन पर तेज गति से आ रही सेमी हाई-स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन वहां से गुजरी।

मौके पर ही तोड़ा दम, तेज रफ्तार की चपेट में आए बताया जाता है कि ट्रेन की गति अत्यधिक तेज होने के कारण रेलकर्मी को संभलने या सुरक्षित दूरी बनाने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल सका। ट्रेन की जोरदार टक्कर लगते ही वह ट्रैक के किनारे जा गिरे और अत्यधिक रक्तस्राव व गंभीर चोटों के कारण उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

मुख्य तथ्य घटनास्थल: रेलवे फाटक संख्या 39, रानीकुरा गांव के समीप (जमुई रेलखंड)।

ट्रैक व पोल संख्या: डाउन रेललाइन, पोल संख्या 370/22-24 के बीच।

ट्रेन: डाउन वंदे भारत एक्सप्रेस।

मृतक रेलकर्मी: राकेश कुमार साव (उम्र लगभग 40 वर्ष)।

स्थिति: लाइन मेंटेनेंस/निरीक्षण ड्यूटी के दौरान हादसा। आसपास मौजूद रेलकर्मियों और स्थानीय ग्रामीणों ने जब इस भयानक हादसे को देखा, तो तुरंत मौके पर दौड़ पड़े और घटना की सूचना स्थानीय स्टेशन प्रबंधन व रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ/जीआरपी) को दी। परिजनों में मचा कोहराम, जांच में जुटा रेल प्रशासन घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी, स्थानीय पुलिस और जीआरपी की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए भेजने की तैयारी शुरू की।