जमुई के उलाई नदी में पानी के उफान से डगमगाया पीपा पुल; बारिश में यातायात ठप, एक साल से धीरे-धीरे बन रहा पक्का ब्रिज

संवाद सूत्र, बोड़वा (जमुई)। Jamui Jhajha Ulai River : बिहार के विभिन्न जिलों में पुल-पुलियों की बदहाली और ध्वस्त होने की घटनाओं के बीच जमुई जिले के झाझा प्रखंड से भी गंभीर समस्या सामने आई है। यहां उलाई नदी पर बना बरमसिया पीपा पुल इन दिनों ग्रामीणों के लिए भारी परेशानी और खतरे का सबब बना हुआ है।

करीब एक वर्ष पहले मुख्य पक्के पुल के अचानक ध्वस्त हो जाने के बाद प्रशासनिक स्तर पर ग्रामीणों की आवाजाही बनाए रखने के लिए यह वैकल्पिक पीपा पुल तैयार किया गया था। लेकिन मौजूदा बारिश के मौसम में उलाई नदी के जलस्तर में हो रही वृद्धि ने इस अस्थायी पुल की स्थिति को भी बेहद दयनीय और जानलेवा बना दिया है।

बरमसिया पुल से झाझा प्रखंड के दर्जनों गांवों का सीधा संपर्क जुड़ा हुआ है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में स्कूली छात्र-छात्राएं, बीमार मरीज, किसान और दैनिक मजदूर इसी संकरे और जर्जर पीपा पुल से होकर गुजरते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जरा सी तेज बारिश होते ही उलाई नदी का बहाव तेज हो जाता है, जिससे पीपा पुल हिलने-डुलने लगता है और कई बार सुरक्षा के मद्देनजर आवागमन पूरी तरह ठप करना पड़ता है।

शिलान्यास के एक साल बाद भी कछुआ चाल से चल रहा काम ग्रामीणों ने बताया कि पुराने पुल के गिरने के बाद इलाके की भीषण समस्या को देखते हुए स्थानीय विधायक सह मंत्री दामोदर रावत ने नए पक्के पुल का विधिवत शिलान्यास किया था। उस समय उम्मीद जगी थी कि जल्द ही क्षेत्रवासियों को इस संकट से स्थायी निजात मिल जाएगी।

हालांकि, शिलान्यास के एक वर्ष बीत जाने के बाद भी निर्माण एजेंसी की कार्यशैली बेहद सुस्त बनी हुई है। कार्य की कछुआ चाल के कारण अब तक पिलर और बुनियादी ढांचा भी गति नहीं पकड़ सका है, जिसका खामियाजा पूरे इलाके की जनता को अपनी जान जोखिम में डालकर भुगतना पड़ रहा है।

जब तक नया पुल न बने, तब तक पीपा पुल की हो मुकम्मल मरम्मत छात्रों और स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के दिनों में हर समय किसी अनहोनी का डर सताता रहता है। नदी के तेज बहाव में पीपा पुल के जोड़ कई जगह से ढीले हो रहे हैं, जिससे दोपहिया वाहन चालकों के फिसलने का खतरा बना रहता है।