ड्यूटी के दौरान बाथरूम में गिरीं शिक्षिका! जमुई के कन्या मध्य विद्यालय में मची चीख-पुकार, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत

संवाद सहयोगी, जमुई। Jamui Gidhaur Teacher Priyanka Kumari Death: जिले के गिद्धौर प्रखंड स्थित कन्या मध्य विद्यालय में गुरुवार की शाम उस समय गहरा शोक और अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया, जब विद्यालय में पूर्ण मनोयोग से अपनी ड्यूटी निभा रहीं 43 वर्षीय शिक्षिका प्रियंका कुमारी की अचानक तबीयत बिगड़ गई।

वह विद्यालय परिसर स्थित शौचालय (बाथरूम) में अचानक गिरकर अचेत हो गईं। साथी शिक्षकों द्वारा आनन-फानन में उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जमुई सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के उपरांत उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस अप्रत्याशित हादसे के बाद शिक्षा जगत और मृतका के परिजनों में कोहराम मच गया।

मृतका की पहचान जमुई जिले के चारकपत्थर थाना क्षेत्र निवासी सुरेश प्रसाद बरनवाल की 43 वर्षीय धर्मपत्नी प्रियंका कुमारी के रूप में की गई है। वह अपने पीछे पति के अलावा एक पुत्र और एक पुत्री से भरा-पूरा परिवार रोता-बिलखता छोड़ गई हैं। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और अस्पताल पहुंचे परिजनों की चीत्कार से समूचा माहौल गमगीन हो गया।

बाथरूम में बेसुध मिलीं शिक्षिका, सहकर्मियों ने पहुंचाया अस्पताल प्रत्यक्षदर्शी शिक्षकों के अनुसार, गुरुवार को रोजमर्रा की तरह शिक्षिका प्रियंका कुमारी विद्यालय में सामान्य रूप से अध्यापन कार्य करा रही थीं। इसी दौरान शाम के वक्त वह विद्यालय परिसर स्थित बाथरूम में गईं। काफी देर तक बाहर न निकलने और अंदर से कोई हलचल न होने पर जब अन्य शिक्षिकाओं ने झांककर देखा, तो वह फर्श पर बेसुध पड़ी मिलीं।

जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड अंतर्गत कन्या मध्य विद्यालय में ड्यूटी के दौरान 43 वर्षीय शिक्षिका प्रियंका कुमारी की अचानक बिगड़ी तबीयत

विद्यालय के बाथरूम में अचेत होकर गिरीं शिक्षिका; गिद्धौर स्वास्थ्य केंद्र से जमुई सदर अस्पताल ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम

मृतका चारकपत्थर निवासी सुरेश प्रसाद बरनवाल की पत्नी थीं; अपने पीछे पति, एक पुत्र और एक पुत्री से भरा-पूरा परिवार छोड़ गईं

परिजनों ने नहीं कराया शव का पोस्टमार्टम; शिक्षिका के पूरी तरह स्वस्थ होने की बात कहते हुए दिल का दौरा पड़ने की जताई जा रही आशंका घटना का पता चलते ही विद्यालय परिसर में हड़कंप मच गया। विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें उठाया और निजी वाहन से तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गिद्धौर पहुंचाया। गिद्धौर अस्पताल में प्राथमिक जांच के बाद उनकी अत्यंत नाजुक स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने फौरन जमुई सदर अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।

कोई पुरानी बीमारी नहीं थी, दिल का दौरा पड़ने की आशंका मृतका के पति सुरेश प्रसाद बरनवाल ने बिलखते हुए बताया कि उनकी पत्नी पूरी तरह स्वस्थ थीं और उन्हें पूर्व से किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी या स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं थी। गुरुवार को ड्यूटी के दौरान भी उनकी पत्नी से फोन पर सामान्य बातचीत हुई थी। अचानक इस तरह की दुखद खबर मिलने से पूरा परिवार गहरे सदमे में है। हालांकि, चिकित्सीय सूत्रों के अनुसार अचानक बेहोश होने और जान जाने के पीछे संभावित रूप से गंभीर हृदयाघात (साइलेंट हार्ट अटैक) की आशंका जताई जा रही है।