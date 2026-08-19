जमुई के चकाई में पेपरलेस रजिस्ट्री का रास्ता साफ, डीडराइटरों का डर हुआ दूर

संवाद सूत्र, सरौन (जमुई)। चकाई प्रखंड मुख्यालय स्थित अवर निबंधन कार्यालय में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली को लेकर डीडराइटरों व स्टाम्प वेंडरों के कार्य बहिष्कार के बीच बुधवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई।

अवर निबंधन पदाधिकारी नवलेश रजक ने अपने कार्यालय कक्ष में वसीका नवीस संघ के अध्यक्ष दशरथ राय, सचिव गोवर्धन सिंह और अन्य डीडराइटरों के साथ वार्ता की।

इस दौरान अवर निबंधक पदाधिकारी ने नई व्यवस्था से जुड़ी तकनीकी भ्रांतियों का निराकरण करते हुए सभी से निबंधन कार्य सुचारू करने का आह्वान किया।

अवर निबंधक नवलेश रजक ने कहा कि पेपरलेस व्यवस्था को लेकर भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद निबंधन कार्यालय से दस्तावेज का रंगीन प्रिंट निकालकर अधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर के साथ पक्षकार को सौंपा जाएगा।

इसमें कई खाता-खेसरा, 15-20 पक्षकारों की प्रविष्टि, चौहद्दी सुधार तथा स्थल जांच की तस्वीर लगाने की पूरी सुविधा उपलब्ध है। डोंगल और सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस जारी चकाई के 25 में से 15 डीडराइटरों का डोंगल व सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस जारी हो चुका है। इजलास में क्रेता-विक्रेता का भौतिक सत्यापन पहले की तरह ही होगा। सरकार ने फीस भी बढ़ाई है, इसलिए सभी कर्मी भ्रांतियां त्याग कर काम शुरू करें।

वसीका नवीस संघ चकाई के सचिव गोवर्धन सिंह ने कहा कि अवर निबंधक के मार्गदर्शन से हमारी अधिकांश तकनीकी आशंकाएं दूर हो गई हैं। बहु-पक्षकार, अनेक प्लाट जोड़ने और भविष्य के विवादों से बचाव के लिए हस्ताक्षरित चेकलिस्ट रिकॉर्ड में रखने पर सहमति बनी है।