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जमुई के चकाई में पेपरलेस रजिस्ट्री का रास्ता साफ, डीडराइटरों का डर हुआ दूर

By Jaidev Chaudhari Edited By: Rajat Mourya
Updated: Wed, 19 Aug 2026 05:02 PM (IST)

जमुई के चकाई में अवर निबंधक ने पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली को लेकर डीडराइटरों के भ्रम दूर किए, जिससे निबंधन कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने नई व्यवस्था की तकनीकी भ्रांतियों को स्पष्ट किया और काम पर लौटने का आह्वान किया।

जमुई में पेपरलेस रजिस्ट्री पर डीडराइटरों का भ्रम दूर, निबंधन कार्य होगा सुचारु (AI Generated Image)

जमुई में पेपरलेस रजिस्ट्री पर डीडराइटरों का भ्रम दूर, निबंधन कार्य होगा सुचारु (AI Generated Image)

HighLights

  1. अवर निबंधक ने पेपरलेस रजिस्ट्री की तकनीकी भ्रांतियां दूर कीं।

  2. डीडराइटरों ने नई व्यवस्था को सरल मानकर काम शुरू करने पर सहमति दी।

  3. चकाई में 15 डीडराइटरों के डोंगल व लाइसेंस जारी हो चुके हैं।

संवाद सूत्र, सरौन (जमुई)। चकाई प्रखंड मुख्यालय स्थित अवर निबंधन कार्यालय में पेपरलेस रजिस्ट्री प्रणाली को लेकर डीडराइटरों व स्टाम्प वेंडरों के कार्य बहिष्कार के बीच बुधवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई।

अवर निबंधन पदाधिकारी नवलेश रजक ने अपने कार्यालय कक्ष में वसीका नवीस संघ के अध्यक्ष दशरथ राय, सचिव गोवर्धन सिंह और अन्य डीडराइटरों के साथ वार्ता की।

इस दौरान अवर निबंधक पदाधिकारी ने नई व्यवस्था से जुड़ी तकनीकी भ्रांतियों का निराकरण करते हुए सभी से निबंधन कार्य सुचारू करने का आह्वान किया।

अवर निबंधक नवलेश रजक ने कहा कि पेपरलेस व्यवस्था को लेकर भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी होने के बाद निबंधन कार्यालय से दस्तावेज का रंगीन प्रिंट निकालकर अधिकारी के हस्ताक्षर व मुहर के साथ पक्षकार को सौंपा जाएगा।

इसमें कई खाता-खेसरा, 15-20 पक्षकारों की प्रविष्टि, चौहद्दी सुधार तथा स्थल जांच की तस्वीर लगाने की पूरी सुविधा उपलब्ध है।

डोंगल और सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस जारी

चकाई के 25 में से 15 डीडराइटरों का डोंगल व सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस जारी हो चुका है। इजलास में क्रेता-विक्रेता का भौतिक सत्यापन पहले की तरह ही होगा। सरकार ने फीस भी बढ़ाई है, इसलिए सभी कर्मी भ्रांतियां त्याग कर काम शुरू करें।

वसीका नवीस संघ चकाई के सचिव गोवर्धन सिंह ने कहा कि अवर निबंधक के मार्गदर्शन से हमारी अधिकांश तकनीकी आशंकाएं दूर हो गई हैं। बहु-पक्षकार, अनेक प्लाट जोड़ने और भविष्य के विवादों से बचाव के लिए हस्ताक्षरित चेकलिस्ट रिकॉर्ड में रखने पर सहमति बनी है।

उन्होंने कहा क यह व्यवस्था काफी सरल है। हम राज्य महासंघ के संपर्क में हैं और क्रेता-विक्रेता के पहुंचते ही निबंधन कार्य तत्काल शुरू कर दिया जाएगा। मौके पर महादेव वर्मा, किशुन लाल पंडित, चक्रधर प्रसाद वर्मा, सुधांशु प्रसाद, अवध किशोर प्रसाद सहित कई लोग मौजूद थे।

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