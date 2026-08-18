जमुई: सिमुलतला आवासीय विद्यालय में नामांकन की तिथि बढ़ी, अब 31 अगस्त तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। सिमुलतला आवासीय विद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2027-28 में कक्षा छह में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने पूर्व निर्धारित 18 अगस्त की तिथि को विस्तारित करते हुए अब 31 अगस्त 2026 तक आवेदन करने का अवसर दिया है।

इच्छुक अभ्यर्थी समिति की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही राज्य के प्रत्येक सरकारी एवं सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय की पांचवीं कक्षा के पांच मेधावी विद्यार्थियों का आवेदन कराना अनिवार्य किया गया है। दैनिक जागरण ने 14 अगस्त के अंक में ‘दो साल बाद भी बच्चों के भविष्य पर लटकी सुस्ती की तलवार’ शीर्षक से इस मुद्दे को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर में बताया गया था कि 02 अगस्त 2022 की उच्चस्तरीय बैठक में लिए गए निर्णय के बावजूद ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देने की योजना लंबे समय से प्रक्रियागत स्तर पर अटकी हुई थी। खबर पर संज्ञान लेते हुए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर ने 14 अगस्त को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं समग्र शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया।