थानेदार खुद बने ड्राइवर और बगल में बैठे चौकीदार, जानिए जमुई में पुलिस की गाड़ी का अचानक क्यों बदल गया मिजाज?

संवाद सूत्र, बरहट (जमुई)। Jamui Police News: पुलिस की गाड़ी और स्टेयरिंग पर खुद थानेदार, लेकिन आगे या पीछे किसी मुजरिम की जगह एक बुजुर्ग शख्स का पूरे मान-सम्मान के साथ बैठना—जमुई के बरहट में जब लोगों ने यह दृश्य देखा, तो एक पल के लिए हर कोई हैरान रह गया। आमतौर पर खाकी की सख्त और कड़क छवि से रूबरू होने वाले ग्रामीणों को समझ नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है।

लेकिन जैसे ही गाड़ी एक घर के सामने रुकी और थानेदार ने मुस्कुराते हुए बुजुर्ग को ससम्मान उतारा, तो पूरे इलाके की आंखें नम हो गईं और सन्नाटा तालियों की गूंज में बदल गया। दरअसल, यह पूरा मामला नूमर महाल के चौकीदार रामाशंकर पासवान की सेवानिवृत्ति से जुड़ा था। पुलिस महकमे में लगातार 25 वर्षों तक निष्ठा और ईमानदारी से अपनी सेवाएं देने के बाद जब रामाशंकर पासवान रिटायर हुए, तो उनके लिए बरहट थाने में विदाई समारोह रखा गया था।

फूल-मालाओं के बाद जब थानेदार ने खुद संभाला पहिया थाना परिसर में आयोजित समारोह में रामाशंकर पासवान को फूल-मालाएं पहनाई गईं, अंगवस्त्र भेंट किया गया और उनके योगदान को याद किया गया। लेकिन असली कहानी विदाई के बाद शुरू हुई। अमूमन ऐसे मौकों पर अधीनस्थ कर्मचारी को किसी सरकारी चालक के साथ भेज दिया जाता है या वे खुद अपने साधन से घर लौटते हैं।

किंतु बरहट थाना प्रभारी कुमार संजीव ने सादगी और सम्मान की एक अनूठी नजीर पेश की। उन्होंने किसी सिपाही या ड्राइवर को भेजने के बजाय खुद सरकारी वाहन की स्टेयरिंग अपने हाथों में थामी। इसके बाद वे सेवानिवृत्त चौकीदार रामाशंकर को पूरे आदर के साथ बैठाकर खुद ड्राइव करते हुए उनके पैतृक घर तक छोड़ने पहुंचे।

बरहट थाने में 25 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए नूमर महाल के चौकीदार रामाशंकर पासवान

विदाई समारोह के बाद थानेदार कुमार संजीव ने खुद संभाली गाड़ी की स्टेयरिंग, घर तक छोड़ने गए

चौकीदार को दिया वीआईपी सम्मान; खाकी के इस मानवीय और संवेदनशील चेहरे की पूरे इलाके में चर्चा

परिजन बोले— जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि थानेदार खुद गाड़ी चलाकर घर तक पहुंचाने आएंगे खाकी का ऐसा मानवीय चेहरा देख भावुक हुआ परिवार जब थानेदार की गाड़ी खुद चौकीदार को लेकर उनके दरवाजे पर पहुंची, तो रामाशंकर पासवान के परिजन और गांव के लोग अचंभित रह गए। जब उन्हें पता चला कि थाना प्रभारी अपने साथी कर्मी को सम्मान देने खुद गाड़ी चलाकर लाए हैं, तो परिवार के सदस्यों की आंखें भर आईं।