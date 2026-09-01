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थानेदार खुद बने ड्राइवर और बगल में बैठे चौकीदार, जानिए जमुई में पुलिस की गाड़ी का अचानक क्यों बदल गया मिजाज?

By Manikant Singh Edited By: Dilip Kumar Shukla
Updated: Tue, 01 Sep 2026 09:00 AM (IST)

Jamui Police News: जमुई के बरहट में थाना प्रभारी कुमार संजीव ने सेवानिवृत्त चौकीदार रामाशंकर पासवान को सम्मानपूर्वक खुद गाड़ी ...और पढ़ें

Jamui Police News: वर्दी में दारोगा चला रहे थे गाड़ी और बगल में बैठा था एक शख्स... जब रुकी पुलिस की जीप, तो नजारा देख हैरान रह गया पूरा गांव!

Jamui Police News: वर्दी में दारोगा चला रहे थे गाड़ी और बगल में बैठा था एक शख्स... जब रुकी पुलिस की जीप, तो नजारा देख हैरान रह गया पूरा गांव!

HighLights

  1. थाना प्रभारी ने सेवानिवृत्त चौकीदार को खुद घर छोड़ा।

  2. पुलिस के मानवीय चेहरे की अनूठी मिसाल पेश की।

  3. जमुई पुलिस के इस कार्य की खूब सराहना हो रही।

संवाद सूत्र, बरहट (जमुई)। Jamui Police News: पुलिस की गाड़ी और स्टेयरिंग पर खुद थानेदार, लेकिन आगे या पीछे किसी मुजरिम की जगह एक बुजुर्ग शख्स का पूरे मान-सम्मान के साथ बैठना—जमुई के बरहट में जब लोगों ने यह दृश्य देखा, तो एक पल के लिए हर कोई हैरान रह गया। आमतौर पर खाकी की सख्त और कड़क छवि से रूबरू होने वाले ग्रामीणों को समझ नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है।

लेकिन जैसे ही गाड़ी एक घर के सामने रुकी और थानेदार ने मुस्कुराते हुए बुजुर्ग को ससम्मान उतारा, तो पूरे इलाके की आंखें नम हो गईं और सन्नाटा तालियों की गूंज में बदल गया।

दरअसल, यह पूरा मामला नूमर महाल के चौकीदार रामाशंकर पासवान की सेवानिवृत्ति से जुड़ा था। पुलिस महकमे में लगातार 25 वर्षों तक निष्ठा और ईमानदारी से अपनी सेवाएं देने के बाद जब रामाशंकर पासवान रिटायर हुए, तो उनके लिए बरहट थाने में विदाई समारोह रखा गया था।

Jamui SHO Drives Retired Chowkidar Home A Gesture of Respect (1)

फूल-मालाओं के बाद जब थानेदार ने खुद संभाला पहिया

थाना परिसर में आयोजित समारोह में रामाशंकर पासवान को फूल-मालाएं पहनाई गईं, अंगवस्त्र भेंट किया गया और उनके योगदान को याद किया गया। लेकिन असली कहानी विदाई के बाद शुरू हुई। अमूमन ऐसे मौकों पर अधीनस्थ कर्मचारी को किसी सरकारी चालक के साथ भेज दिया जाता है या वे खुद अपने साधन से घर लौटते हैं।

किंतु बरहट थाना प्रभारी कुमार संजीव ने सादगी और सम्मान की एक अनूठी नजीर पेश की। उन्होंने किसी सिपाही या ड्राइवर को भेजने के बजाय खुद सरकारी वाहन की स्टेयरिंग अपने हाथों में थामी। इसके बाद वे सेवानिवृत्त चौकीदार रामाशंकर को पूरे आदर के साथ बैठाकर खुद ड्राइव करते हुए उनके पैतृक घर तक छोड़ने पहुंचे।

  • बरहट थाने में 25 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हुए नूमर महाल के चौकीदार रामाशंकर पासवान

  • विदाई समारोह के बाद थानेदार कुमार संजीव ने खुद संभाली गाड़ी की स्टेयरिंग, घर तक छोड़ने गए

  • चौकीदार को दिया वीआईपी सम्मान; खाकी के इस मानवीय और संवेदनशील चेहरे की पूरे इलाके में चर्चा

  • परिजन बोले— जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि थानेदार खुद गाड़ी चलाकर घर तक पहुंचाने आएंगे

खाकी का ऐसा मानवीय चेहरा देख भावुक हुआ परिवार

जब थानेदार की गाड़ी खुद चौकीदार को लेकर उनके दरवाजे पर पहुंची, तो रामाशंकर पासवान के परिजन और गांव के लोग अचंभित रह गए। जब उन्हें पता चला कि थाना प्रभारी अपने साथी कर्मी को सम्मान देने खुद गाड़ी चलाकर लाए हैं, तो परिवार के सदस्यों की आंखें भर आईं।

रामाशंकर पासवान और उनके परिजनों ने भावुक होते हुए कहा कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक छोटे से पद से रिटायर होने पर उन्हें इतना बड़ा और यादगार सम्मान मिलेगा।

Jamui SHO Drives Retired Chowkidar Home A Gesture of Respect (2)

इलाके में हो रही जमकर सराहना

थानेदार के इस संवेदनशील और प्रेरणादायक कदम की पूरे जिले में चर्चा हो रही है। ग्रामीणों और स्थानीय बुद्धिजीवियों का कहना है कि किसी बड़े अधिकारी द्वारा अपने सबसे निचले स्तर के कर्मी को ऐसा सम्मान देना विरले ही देखने को मिलता है। यह कदम साबित करता है कि वर्दी के भीतर भी एक संवेदनशील दिल धड़कता है, जो पुलिस और जनता के बीच विश्वास के रिश्ते को और मजबूत करता है।