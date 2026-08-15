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जमुई के स्कूल में तिरंगे का अपमान, शाम 6:30 बजे तक नहीं उतरा झंडा; प्रधानाध्यापक पर ग्रामीणों का आरोप

By Manikant Singh Edited By: Rajat Mourya
Updated: Sat, 15 Aug 2026 09:51 PM (IST)

जमुई के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिहारी में 15 अगस्त को प्रधानाध्यापक की लापरवाही से राष्ट्रीय ध्वज सूर्यास्त के बाद भी नहीं उतारा गया। ग्रामीणों ने झंडा उतारा और प्रधानाध्यापक मुरारी मंडल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, क्योंकि यह पहली बार नहीं है।

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HighLights

  1. जमुई स्कूल में 15 अगस्त को तिरंगे का अपमान।

  2. प्रधानाध्यापक मुरारी मंडल की लापरवाही से नहीं उतारा झंडा।

  3. ग्रामीणों ने की प्रधानाध्यापक पर सख्त कार्रवाई की मांग।

संवाद सहयोगी, जमुई। हर घर तिरंगा अभियान की गूंज के बीच जमुई जिले के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिहारी में 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा को तार-तार कर दिया गया। स्कूल के प्रधानाध्यापक मुरारी मंडल की लापरवाही के कारण यहां फहराया गया तिरंगा शाम 6:30 बजे तक नहीं उतारा गया।

सूर्यास्त के बाद भी लहराता रहा तिरंगा

राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार, सूर्यास्त से पहले राष्ट्रीय ध्वज उतारना अनिवार्य है, लेकिन बिहारी स्कूल में नियमों को दरकिनार कर दिया गया।

स्थानीय लोगों ने बताया कि शाम छह बजे के बाद स्कुल परिसर मे वॉलीबॉल खेलने गए युवाओं की नजर जब लहराते हुए झंडे पर पड़ी तो फिर उन लोगों ने ही तिरंगे को सम्मानपूर्वक उतारा।

ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानाध्यापक मुरारी मंडल द्वारा की गई यह पहली बार की गलती नहीं है। पिछले कई वर्षों से 15 अगस्त के दिन तिरंगा ऐसे ही लगा छोड़ दिया जाता है। हर बार ग्रामीणों को ही इसे उतारना पड़ता है।

स्थानीय लोगों ने कहा देश के सम्मान से जुड़े इस गंभीर मामले में जिला प्रशासन द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण ही प्रधानाध्यापक का हौसला बढ़ा हुआ है। जिससे वे बार-बार तिरंगे को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। संबंधित विभाग के अधिकारी भी इस पर मौन साधे हुए हैं।

इस घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उन लोगों ने जिलाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्रधानाध्यापक मुरारी मंडल से अविलंब स्पष्टीकरण तलब कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।