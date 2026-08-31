मकान में छिपाकर रखी थी नशे की बड़ी खेप; जमुई में पुलिस की छापेमारी से हड़कंप, प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ दो दबोचे

संवाद सहयोगी, जमुई। नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार और तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जमुई पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत इनपे के समीप एक आवासीय मकान में योजनाबद्ध तरीके से छापेमारी कर पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया है। इस त्वरित कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से दो धंधेबाजों को रंगेहाथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई है।

पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि इनपे के पास स्थित एक मकान को गुप्त ठिकाना बनाकर प्रतिबंधित कफ सिरप का बड़े पैमाने पर अवैध भंडारण किया जा रहा है, जिसे नशे के रूप में खपाने की तैयारी थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने त्वरित रणनीति बनाई और संबंधित मकान की घेराबंदी कर सघन तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान कमरों में छुपाकर रखी गई प्रतिबंधित कफ सिरप की बड़ी खेप बरामद होते ही इलाके में हड़कंप मच गया।

सप्लाई चेन और सिंडिकेट की पड़ताल में जुटी पुलिस पुलिस ने बरामद प्रतिबंधित कफ सिरप को विधिवत जब्त कर लिया है और मौके से गिरफ्तार दोनों आरोपितों को हिरासत में लेकर नगर थाने में गहन पूछताछ की जा रही है।

जमुई नगर थाना क्षेत्र के इनपे के समीप स्थित एक मकान में पुलिस की गुप्त सूचना पर बड़ी छापेमारी

अवैध रूप से भंडारित भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त, मौके से दो तस्कर गिरफ्तार

पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी पुलिस; खेप के स्रोत और सप्लाई चेन की हो रही गहन पड़ताल

नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस का अभियान रहेगा जारी, अन्य संलिप्त लोगों की तलाश तेज पुलिस अब इस बात की कड़ियां जोड़ने में जुटी है कि इतनी बड़ी तादाद में प्रतिबंधित कफ सिरप की खेप जिले में कहां से लाई गई थी और इसका मुख्य सप्लायर कौन है। साथ ही इसे खुदरा बिक्री के लिए किन-किन स्थानीय धंधेबाजों व ठिकानों तक पहुंचाया जाना था, इसकी पूरी सूची तैयार की जा रही है ताकि पूरे सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया जा सके।