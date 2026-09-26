जमुई छेड़खानी मामला: पीड़ित छात्र का कोर्ट में बयान दर्ज, POCSO केस के स्पीडी ट्रायल पर चर्चा

जागरण संवाददाता, जमुई। देर शाम क्लियरेंस डे के कारण कोर्ट में सन्नाटा होने के बावजूद पोक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश की अदालत में दो नाबालिगों के साथ दुर्व्यवहार मामले में अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारी रूबी कुमारी पीड़ित नाबालिग लड़के को उनके स्वजन के साथ लेकर कोर्ट पहुंची।

जहां पाक्सो के विशेष न्यायाधीश महेश्वर दुबे की अदालत में उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद अन्य कोर्ट में बयान कराया गया। इसी बीच बदलते घटनाक्रम में जमुई की एसडीपीओ दीप्ति मोनाली भी पोक्सो के विशेष न्यायाधीश से मिलने अदालत पहुंची।