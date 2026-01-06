जमुई धान खरीद घोटाला! बुवाई से कई गुना अधिक कटाई, सहकारिता विभाग पर गंभीर सवाल

अरविंद कुमार सिंह, जमुई। सरकारी बही में धान की रोपनी 1.67 लाख एकड़ में हुई और किसानों ने 62 लाख एकड़ में धान की फसल काट ली। जी हां, यह कारनामा सहकारिता विभाग के पोर्टल पर दिख रहा है, जो आच्छादित रकवा 66750.78 हेक्टेयर से 38 तथा जमुई की क्षेत्रफल करीब सात लाख एकड़ से साढ़े आठ गुना ज्यादा है।

यह स्थिति तब है जबकि जिले के कुल किसानों की संख्या तकरीबन तीन लाख के विरुद्ध महज 5 प्रतिशत 15705 किसानों ने आवेदन किया है। शत प्रतिशत किसानों ने अगर सरकार के घर धान बेचने के लिए आवेदन कर दिया होता तो शायद जमीन का रकबा राज्य की क्षेत्रफल को भी पीछे छोड़ देता। ृ

जानकार बताते हैं कि यह सब पैक्स अध्यक्ष की मिली भगत से धान खरीद में गोलमाल के लिए किया जाता है। वैसे भी धान खरीद में अधिकांश आवेदक किसान पैक्स अध्यक्षों के करीबी ही होते हैं। सामान्य किसानों को पैक्स में धान बेचने की जगह नहीं होती है। यह कारनामा तब हुआ है, जब पोर्टल पर आवेदन के साथ किसानों को जमीन से संबंधित एलपीसी या फिर रसीद अपलोड करना होता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि 62 लाख एकड़ जमीन का रसीद आया कहां से? क्या आवेदन के साथ फर्जी रसीद भी अपलोड हो रहा है? सहकारिता विभाग अपने पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की मानिटरिंग नहीं कर रहा है? क्या फर्जी रसीद के सहारे पैक्स में धान की खरीदारी हो रही है?

ऐसे और भी कई सवाल हैं, जो सहकारिता विभाग और उनके अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इस सवाल को कई पैक्स में धान बेचने वाले किसानों की सूची और गहरा कर रहा है। पतसंडा पंचायत में अजीत ठाकुर सैलून संचालक है। भाई मुकेश ठाकुर ऑटो चालक हैं। दोनों भाइयों को खेती से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन इनके नाम से क्रमशः 156 और 145 क्विंटल धान की खरीद हुई है। मानक के मुताबिक इतना धान पैक्स को बेचने के लिए नौ एकड़ से अधिक जमीन का स्वामी होना चाहिए। यहां यह बताना लाजिमी है कि जमुई में उत्पादन के हिसाब से विभाग ने प्रति एकड़ 16 क्विंटल धान की खरीद का मानक रखा है। उपेंद्र भगत से 195 क्विंटल धान लिया गया।

गोपाल साहू से 245 क्विंटल धान की खरीद हुई। इस हिसाब से उनके पास 15 एकड़ से ज्यादा भूमि का मालिकाना हक होना चाहिए। धरातल पर कोई इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। चकाई प्रखंड अंतर्गत रामचंद्रडीह पैक्स में सौखी राय के तीन पुत्रों से लगभग 600 क्विंटल धान की खरीदारी हुई।

उक्त गांव के कई किसान बताते हैं कि चकाई प्रखंड में ऐसा कोई किसान है ही नहीं जो 200 से ढाई सौ क्विंटल धान पैदा करता हो। लेकिन यहां सौखी राय के पुत्र अविनाश राय ने 240 क्विंटल, रामकृष्ण राय ने 185 क्विंटल तथा विनोद राय ने 98 क्विंटल धान पैक्स को बेच दिया।

सौखी राय को लगभग दो बीघा जमीन हिस्से में पड़ा था जिसे चार पुत्रों में बांट कर कितना हो सकता है, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। यह बानगी भर है लगभग ऐसी ही स्थिति जिले भर के सभी पैक्स में है। अध्यक्ष द्वारा किसानों की जमीन बढ़ाकर आवेदन कराया जाता है।

पैक्स अध्यक्ष संबंधित भरोसेमंद किसान से निकासी पर्ची पर हस्ताक्षर करा कर रखते हैं और बैंक से पैसा निकासी कर लेते हैं। बैंक का सीसीटीवी फुटेज इस जांच में अहम कड़ी साबित हो सकता है। किसानों से प्राप्त आवेदन का विवरण प्रखंड आवेदन रकबा (एकड़ में) रैयत गैर रैयत खैरा 2869 3,09,208.70 1823 1046 सिकंदरा 2477 2,38,626.61 1465 1012 झाझा 1976 8,23,359.02 1206 770 सोनो 1754 1,45,958.69 1157 597 चकाई 1701 1,25,704.63 1096 605 जमुई 1636 26,598.30 1373 263 अलीगंज 1255 30,460.40 877 378 लक्ष्मीपुर 1016 44,62,685.04 715 301 बरहट 600 29,833.29 497 103 गिद्धौर 421 5,584.80 396 25 कुल 15,305 22,41,019.48 10,001 5,304 खरीफ 2025 में धान रोपनी का लक्ष्य और उपलब्धि (हेक्टेयर में) प्रखंड लक्ष्य उपलब्धि प्रतिशत (%) स्थिति बरहट 4984 4995 100.22 लक्ष्य से अधिक अलीगंज 6153 6183 100.49 लक्ष्य से अधिक लक्ष्मीपुर 5790 5810 100.35 लक्ष्य से अधिक झाझा 6097 6130 100.54 लक्ष्य से अधिक जमुई 8640 8650 100.12 लक्ष्य से अधिक गिद्धौर 5337 5337 100.00 लक्ष्य पूर्ण खैरा 10123 10123 100.00 लक्ष्य पूर्ण सिकंदरा 5770 5770 100.00 लक्ष्य पूर्ण सोनो 5995 5984 99.82 लक्ष्य के निकट चकाई 7872.1 7768.78 98.68 लक्ष्य के निकट कुल 66,961.1 66,990.78 100.04 समग्र रूप से लक्ष्य से अधिक लक्ष्मीपुर और झाझा ने छोड़ा सबको पीछे किसानों की जमीन का रकबा बढ़ा चढ़ा कर पेश करने में लक्ष्मीपुर और झाझा प्रखंड ने सभी को पीछे छोड़ दिया है। लक्ष्मीपुर प्रखंड में तो आश्चर्यजनक 1016 किसानों के पास 44,62,685.04 एकड़ जमीन मौजूद है। इसी प्रकार झाझा प्रखंड में 1976 किसानों ने 8,23,359.02 एकड़ जमीन पर खेती किया है। खैरा के भी 2869 किसानों ने 3,09,208.70 एकड़ भूखंड पर धान की फसल उगाने का दावा किया है। सिकंदरा प्रखंड थोड़ा पीछे है और इसने 2,38,626.61 एकड़ जमीन पर खेती का कमाल कर दिखाया है। सोनो और चकाई प्रखंड ने भी क्रमशः 1,45,958.69 तथा 1,25,704. 63 एकड़ में खेती कर सभी को अचरज में डाल दिया है।