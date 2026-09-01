बच्चों के साथ बैठकर मिड-डे मील खाएंगे और क्लास भी लेंगे अफसर; जमुई में DM से लेकर BDO तक की गोद में होंगे 101 स्कूल

जागरण संवाददाता, जमुई। Jamui School Adoption Initiative: जिले के सरकारी विद्यालयों की दशा सुधारने, पठन-पाठन की गुणवत्ता को ऊंचाई देने और प्रशासनिक जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से जमुई जिला प्रशासन ने एक अत्यंत नवाचारी और अनूठी पहल शुरू की है। इस योजना के तहत जिले के कुल 101 सरकारी विद्यालयों को प्रशासनिक और प्रखंड स्तरीय अधिकारियों द्वारा गोद लिया जाएगा।

विद्यालय गोद लेने वाले अधिकारी केवल कागजी समीक्षा नहीं करेंगे, बल्कि नियमित रूप से विद्यालय पहुंचकर खुद क्लास लेंगे, बच्चों को प्रेरित करेंगे और मध्याह्न भोजन (MDM) की गुणवत्ता परखने व बच्चों का उत्साहवर्धन करने के लिए उनके साथ बैठकर भोजन भी करेंगे।

इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत बिहार के गौरव और राज्य के प्रतिष्ठित 'सिमुलतला आवासीय विद्यालय' की समग्र जिम्मेदारी स्वयं जिलाधिकारी ने अपने जिम्मे ली है। वहीं, जिला मुख्यालय स्थित एक अतिरिक्त विद्यालय की कमान अपर समाहर्ता (ADM) रविकांत सिन्हा को सौंपी गई है। इसके अलावा जिले के सभी 11 प्रखंडों के आदर्श विद्यालयों की मॉनिटरिंग का जिम्मा संबंधित प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को आवंटित किया गया है।

40 प्रखंड स्तरीय अफसर भी संभालेंगे एक-एक विद्यालय प्रथम चरण के तहत जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ-साथ 40 प्रखंड स्तरीय अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), अंचलाधिकारी (CO), बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) शामिल हैं। प्रत्येक अधिकारी को एक-एक विद्यालय आवंटित किया गया है, ताकि वे अपने क्षेत्र के स्कूल के समग्र विकास और शैक्षणिक माहौल की सतत निगरानी कर सकें।

जमुई जिले में शिक्षा व्यवस्था और बुनियादी ढांचे के कायाकल्प के लिए जिला प्रशासन की अनूठी पहल; 101 सरकारी विद्यालय लिए जाएंगे गोद

प्रतिष्ठित सिमुलतला आवासीय विद्यालय को स्वयं जिलाधिकारी ने लिया गोद; 11 प्रखंडों के आदर्श विद्यालय जिला स्तरीय अधिकारियों के हवाले

40 प्रखंड स्तरीय अधिकारी (BDO, CO, CDPO, BEO) भी एक-एक स्कूल का संभालेंगे जिम्मा; बच्चों के साथ खाएंगे मध्याह्न भोजन

आधारभूत संरचना, शैक्षणिक गुणवत्ता, शिक्षकों की उपस्थिति, स्वच्छता और पेयजल की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे अधिकारी बुनियादी ढांचे से लेकर उपस्थिति तक की सीधी ट्रैकिंग गोद लेने वाले अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी कि वे विद्यालय में उपलब्ध आधारभूत संरचना का भौतिक सत्यापन करें। इसमें कक्षा-कक्षों की स्थिति, बेंच-डेस्क, पेयजल, छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय, बिजली और साफ-सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर कराया जाएगा।