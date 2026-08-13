जमुई: 2.24 करोड़ के पंचायत सरकार भवन से बदलेगी मड़ैया की तस्वीर; एक ही छत के नीचे मिलेंगे आय, जाति व पेंशन प्रमाण-पत्र
जमुई के लक्ष्मीपुर प्रखंड में 2.24 करोड़ रुपये की लागत से बने आधुनिक पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन हुआ। अब ग्रामीणों को आय, जाति, पेंशन जैसे प्रमाण-पत्र ...और पढ़ें
HighLights
लक्ष्मीपुर में 2.24 करोड़ का पंचायत सरकार भवन खुला।
ग्रामीणों को एक ही जगह मिलेंगी सभी सरकारी सेवाएं।
मंत्री दामोदर रावत ने किया भवन का औपचारिक उद्घाटन।
संवाद सूत्र, लक्ष्मीपुर (जमुई)। जमुई जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड अंतर्गत मड़ैया पंचायत के हिरंबा गांव में नवनिर्मित आधुनिक पंचायत सरकार भवन का औपचारिक उद्घाटन किया गया। बिहार सरकार के मंत्री दामोदर रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में फीता काटकर और शिलापट का अनावरण कर इस भव्य भवन का लोकार्पण किया।
लगभग 2.24 करोड़ रुपये की भारी लागत से बनकर तैयार हुए इस बहुउद्देश्यीय भवन के शुरू होने से अब पंचायत के ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी सेवाओं, प्रमाण पत्रों और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता जदयू प्रखंड अध्यक्ष पवन रंजन ने की। इस गरिमामय अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, ग्रामीण और पंचायतवासी मौजूद रहे।
प्रखंड व जिला मुख्यालय के चक्कर काटने से मिलेगी राहत: मंत्री
समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री दामोदर रावत ने कहा कि राज्य सरकार बिहार के ग्रामीण इलाकों के सर्वांगीण विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। पंचायत सरकार भवन के निर्माण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को छोटी-छोटी प्रशासनिक सेवाओं और योजनाओं का लाभ लेने के लिए बार-बार ब्लॉक (प्रखंड) या जिला मुख्यालय दौड़ने की मजबूरी से मुक्ति दिलाना है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण जनता को उनके घर के पास ही पारदर्शी ढंग से तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराना है। अब पंचायत स्तर पर ही राजस्व, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आय, जाति, निवास व आचरण प्रमाण-पत्रों जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन त्वरित गति से संभव हो सकेगा।
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विकास कार्यों में आएगी पारदर्शिता और तेजी, ग्रामीणों में खुशी
मंत्री ने आगे कहा कि पंचायत स्तर पर इस प्रकार की आधुनिक आधारभूत संरचनाएं विकसित होने से गांवों के विकास कार्यों में न केवल तेजी आएगी बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता भी बढ़ेगी। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, नल-जल और बिजली आपूर्ति जैसी आम नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर काम कर रही है।
अपने ही गांव में पंचायत सरकार भवन की सौगात मिलने पर मड़ैया और आसपास के ग्रामीणों ने अपार प्रसन्नता व्यक्त की तथा सरकार की इस पहल का स्वागत किया। इस अवसर पर पंचायत के प्रमुख जनप्रतिनिधि, पंचायत सचिव, गण्यमान्य नागरिक और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता उपस्थित थे।