'पीड़ितों ने नहीं कराई थी FIR; प्रशासन के एक्शन से संतुष्ट', जमुई में नाबालिग से छेड़छाड़ पर बोलीं MLA श्रेयसी

डिजिटल डेस्क, जमुई। जमुई में हुई शर्मनाक घटना से पूरे देश में गुस्सा है। नाबालिग कपल के साथ छेड़छाड़ और अभद्रता का वीडियो वायरल होने के बाद जनता से लेकर नेता तक ने इसकी निंदा की है।

अब इस मामले में स्थानीय विधायक और बिहार सरकार में मंत्री श्रेयसी सिंह का बयान भी सामने आया है। विधायक श्रेयसी सिंह ने बताया कि जमुई में हुई घटना निश्चित रूप से समाज को शर्मसार करने वाली है। यह घटना 19 तारीख की शाम को हुई थी। पीड़ितों की तरफ से इसकी FIR दर्ज नहीं कराई गई थी।