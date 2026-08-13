जमुई: गरही में गिट्टी के नीचे छिपाकर लाई जा रही भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त; हाइवा का चालक गिरफ्तार
जमुई के गरही थाना क्षेत्र में गिट्टी लदे एक हाइवा ट्रक से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर हाइवा जब्त कर लिय ...और पढ़ें
HighLights
गरही में गिट्टी लदे हाइवा से शराब बरामद।
तस्करों ने गिट्टी के नीचे शराब छिपाई थी।
पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर जांच शुरू की।
संवाद सहयोगी, जमुई। जमुई जिले के गरही थाना क्षेत्र में शराब तस्करी का एक नया और चौंकाने वाला तरीका सामने आया है। गुरुवार को गरही थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गरही बाजार के समीप गिट्टी लदे एक हाइवा ट्रक से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। तस्करों ने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने और जांच से बचने के लिए शराब की पेटियों को गिट्टी के नीचे गहराई में छिपाकर रखा था।
पुलिस ने मौके से कार्रवाई करते हुए हाइवा को जब्त कर लिया है और उसके चालक को गिरफ्तार कर लिया है। जब्त किए गए हाइवा के बॉडी पर 'आरकेडी कंस्ट्रक्शन लिमिटेड' (RKD Construction Limited) लिखा हुआ है।
गुप्त सूचना पर गरही बाजार में चला चेकिंग अभियान, गिट्टी हटाते ही खुली पोल
जानकारी के अनुसार, गरही थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि निर्माण सामग्री की आड़ में एक हाइवा के जरिए अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप तस्करी कर लाई जा रही है। सूचना मिलते ही गरही थानाध्यक्ष विपिन चंद्र पालटा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गरही बाजार के पास सघन वाहन जांच (Checking Drive) अभियान शुरू कर दिया।
जांच के दौरान जब RKD कंस्ट्रक्शन लिखे उस हाइवा को रोका गया, तो प्रथम दृष्टया उस पर गिट्टी लदी दिखी। हालांकि, पुलिस बल को संदेह होने पर जब गिट्टी को हटाकर गहराई से तलाशी ली गई, तो नीचे से भारी मात्रा में छिपाकर रखी गई अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद होने लगीं।
हाइवा की विस्तृत तलाशी जारी, तस्करी के नेटवर्क को खंगाल रही पुलिस
पुलिस ने बिना देर किए हाइवा को अपने कब्जे में ले लिया और चालक को गिरफ्तार कर थाने ले आई। समाचार भेजे जाने तक पुलिस की ओर से जब्त हाइवा की पूरी तरह से अनलोडिंग कराकर विस्तृत तलाशी ली जा रही थी। इस कारण बरामद शराब की कुल मात्रा (कार्टन व लीटर) और बाजार में उसकी अनुमानित कीमत का सटीक आकलन नहीं हो सका था।
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फिलहाल पुलिस गिरफ्तार चालक को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के जरिए यह पता लगाया जा रहा है कि शराब की यह बड़ी खेप कहां से लोड की गई थी और इसे जिले में किस शराब माफिया या ठिकाने पर सप्लाई किया जाना था।
थानाध्यक्ष ने की पुष्टि, तस्करों की पहचान में जुटी पुलिस
गरही थानाध्यक्ष विपिन चंद्र पालटा ने पूरे मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि गिट्टी लदे हाइवा से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त की गई है और चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस अंतरप्रांतीय या स्थानीय तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य धंधेबाजों और वाहन मालिक की पहचान की जा रही है। मामले में मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।