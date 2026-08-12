जमुई में पुलिस को देख भाग रहे तस्कर ने दुकान में ठोकी शराब लदी कार; डिक्की से 23 कार्टन शराब बरामद, ड्राइवर भागा

संवाद सहयोगी, जमुई। जमुई-गिद्धौर मुख्य मार्ग पर मंगलवार की देर रात करीब 10:30 बजे पुलिस से बचने के चक्कर में एक बड़ा हादसा हो गया। उत्पाद विभाग और गिद्धौर थाना की संयुक्त पुलिस टीम को देखकर तेज रफ्तार में भाग रही अवैध शराब से लदी एक कार पावर ग्रिड के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी बाइक को टक्कर मारते हुए दुकान में जा घुसी।

इस हादसे में मुकेश साह की दुकान और वहां खड़ी मोटरसाइकिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद मची अफरा-तफरी और अंधेरे का फायदा उठाकर कार चालक सह शराब तस्कर मौके से भागने में सफल रहा। 23 कार्टून 19 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद घटना की सूचना मिलते ही उत्पाद विभाग और गिद्धौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद साइबर डीएसपी अभिषेक कुमार और उत्पाद थाना प्रभारी गौरीशंकर कुमार ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। साइबर डीएसपी पहुंचे मौके पर पुलिस द्वारा क्षतिग्रस्त कार की तलाशी लेने पर उसमें से विभिन्न नामी ब्रांडों की कुल 23 कार्टून और 19 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। गिद्धौर थाना पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। देर रात हुई इस भीषण टक्कर के बाद मौके पर स्थानीय ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई।

पश्चिम बंगाल रजिस्ट्रेशन नंबर की कार जब्त जानकारी के मुताबिक, जमुई-गिद्धौर मार्ग पर अलग-अलग जगहों पर उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम जांच के लिए तैनात थी। इसी दौरान जमुई की ओर आ रही एक सफेद रंग की कार पर पुलिसकर्मियों ने टॉर्च की रोशनी डाली। पुलिस की मौजूदगी का अहसास होते ही तस्कर ने कार की रफ्तार बढ़ा दी और भागने के प्रयास में अनियंत्रित होकर दुकान में जा घुसा।