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    जमुई में पुलिस को देख भाग रहे तस्कर ने दुकान में ठोकी शराब लदी कार; डिक्की से 23 कार्टन शराब बरामद, ड्राइवर भागा

    By Anjum Alam Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 09:23 AM (IST)

    जमुई-गिद्धौर मार्ग पर पुलिस से बचने के चक्कर में अवैध शराब से लदी एक कार अनियंत्रित होकर दुकान में जा घुसी, जिससे दुकान और बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। हाद ...और पढ़ें

    HighLights

    1. पुलिस से बचने के चक्कर में शराब लदी कार दुकान में घुसी।

    2. कार से 23 कार्टून और 19 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद।

    3. हादसे के बाद शराब तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार।

    संवाद सहयोगी, जमुई। जमुई-गिद्धौर मुख्य मार्ग पर मंगलवार की देर रात करीब 10:30 बजे पुलिस से बचने के चक्कर में एक बड़ा हादसा हो गया। उत्पाद विभाग और गिद्धौर थाना की संयुक्त पुलिस टीम को देखकर तेज रफ्तार में भाग रही अवैध शराब से लदी एक कार पावर ग्रिड के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी बाइक को टक्कर मारते हुए दुकान में जा घुसी।

    इस हादसे में मुकेश साह की दुकान और वहां खड़ी मोटरसाइकिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना के बाद मची अफरा-तफरी और अंधेरे का फायदा उठाकर कार चालक सह शराब तस्कर मौके से भागने में सफल रहा।

    Jamui Liquor Laden Car Crashes Into Shop Smuggler Escapes

    23 कार्टून 19 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद

    घटना की सूचना मिलते ही उत्पाद विभाग और गिद्धौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद साइबर डीएसपी अभिषेक कुमार और उत्पाद थाना प्रभारी गौरीशंकर कुमार ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया।

    साइबर डीएसपी पहुंचे मौके पर

    पुलिस द्वारा क्षतिग्रस्त कार की तलाशी लेने पर उसमें से विभिन्न नामी ब्रांडों की कुल 23 कार्टून और 19 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। गिद्धौर थाना पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है और कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। देर रात हुई इस भीषण टक्कर के बाद मौके पर स्थानीय ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई।

    Jamui Liquor Laden Car Crashes Into Shop Smuggler Escapes (1)

    पश्चिम बंगाल रजिस्ट्रेशन नंबर की कार जब्त

    जानकारी के मुताबिक, जमुई-गिद्धौर मार्ग पर अलग-अलग जगहों पर उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम जांच के लिए तैनात थी। इसी दौरान जमुई की ओर आ रही एक सफेद रंग की कार पर पुलिसकर्मियों ने टॉर्च की रोशनी डाली। पुलिस की मौजूदगी का अहसास होते ही तस्कर ने कार की रफ्तार बढ़ा दी और भागने के प्रयास में अनियंत्रित होकर दुकान में जा घुसा।

    Jamui Liquor Laden Car Crashes Into Shop Smuggler Escapes (2)

    तस्कर की तलाश तेज

    फिलहाल, गिद्धौर थाना पुलिस जब्त वाहन के आधार पर कार मालिक और फरार तस्कर का सुराग लगाने में जुटी है। कार पर अंकित पश्चिम बंगाल (West Bengal) के रजिस्ट्रेशन नंबर की भी गहनता से जांच की जा रही है।

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