जमुई: मुहर्रम में ताजिया जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य, उपद्रवी तत्वों पर रखी जाएगी विशेष निगरानी

Jamui: उपद्रवी तत्वों पर रखी जाएगी विशेष निगरानी।

संवाद सूत्र, जमुई: मुहर्रम को लेकर जमुई के लछुआड़ थाना परिसर में मंगलवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान बीडीओ अमित कुमार ने लोगों से शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि मुहर्रम के दौरान ताजिया निकालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है। ताजिया जुलूस के दौरान डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ताजिया निकालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य पुलिस निरीक्षक श्रीकांत कुमार ने कहा कि मुहर्रम के अवसर पर लछुआड़ थाना क्षेत्र के कुल सात स्थान भूल्लो, सबलबीघा, लछुआड़, नवाबगंज, मुबारकपुर, मरकमा एवं दरखा गांव में ताजिया जुलूस निकाला जाता है। ताजिया जुलूस निकालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। लाइसेंस में रूट चार्ट की भी जानकारी देनी होगी। लाइसेंस निर्गत होने के बाद निर्धारित रास्ते से ही जुलूस निकाला जाएगा। ताजिया के दौरान पुलिस बलों की होगी तैनाती इस दौरान सभी जगहों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी। बैठक के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर भी विस्तृत चर्चा की गई। थानाध्यक्ष विजेंद्र कुमार सिंह ने शांति समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पर्व के दौरान उपद्रवी तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। अराजक तत्वों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा उन्होने आगे कहा कि इस दौरान अगर किसी ने सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया, तो उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएग। इस अवसर पर अंचलाधिकारी रश्मि राज श्वेता, राजस्व पदाधिकारी सन्नी कुमार, पूर्व मुखिया नरेंद्र कुमार यादव उर्फ चुन्नी यादव, मुखिया सूचित महतो, अंजनी कुमार मिश्रा समेत कई लोग उपस्थित थे।

Edited By: Mohit Tripathi