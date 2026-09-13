ब्रिक्स और गांधीनगर सचिवालय को उड़ाने की धमकी में पकड़ाया जमुई का गुलशन, पिता बोले- ईमेल हैक कर फंसाया

संवाद सहयोगी, जमुई। Jamui Gulshan Chauhan Gujarat Police Arrest: देश की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन और गुजरात के गांधीनगर स्थित राज्य सचिवालय को बम से उड़ाने की सनसनीखेज धमकी देने के मामले में गुजरात पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। गुजरात पुलिस की विशेष टीम ने झारखंड के देवघर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ठाढ़ी रोड बावनबीघा में दबिश देकर जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के टीहिया गांव निवासी गुलशन चौहान को गिरफ्तार किया है।

इस हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद गुलशन के परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं, आरोपी के पिता कौशल सिंह ने अपने बेटे को पूरी तरह निर्दोष बताते हुए दावा किया है कि गुलशन का ईमेल आईडी हैक कर उसे एक सोची-समझी साजिश के तहत फंसाया गया है।

गुलशन के पिता कौशल सिंह के अनुसार, उनका बेटा देवघर में रहकर एक निजी नौकरी करता है और काम के सिलसिले में उसका गांव आना-जाना लगा रहता था। पिता ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बेटे की गिरफ्तारी की आधिकारिक सूचना उन्हें पुलिस द्वारा नहीं दी गई, बल्कि घटना के करीब दो दिन बाद गांव के ही एक परिचित से उन्हें इसकी जानकारी मिली।

उन्होंने कहा कि परिवार को अब तक मामले की स्पष्ट धाराओं और गिरफ्तारी के तकनीकी आधारों से अवगत नहीं कराया गया है। पिता ने भावुक होते हुए कहा कि उनका बेटा सीधा-सादा है और वह इस तरह का कोई देशविरोधी या आपराधिक कदम उठाने की सोच भी नहीं सकता। पीड़ित परिवार ने पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय व निष्पक्ष जांच की मांग की है।

ईमेल से दी गई थी धमकी, फोन बैटरी से धमाके का था दावा जांच से जुड़े आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन और गांधीनगर स्थित गुजरात सचिवालय को दहलाने की धमकी एक गोपनीय ईमेल के माध्यम से भेजी गई थी। ईमेल में सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती देते हुए यह उल्लेख किया गया था कि विस्फोट के लिए आईफोन और एंड्रॉयड स्मार्टफोन की बैटरियों से बने विशेष डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा। ईमेल मिलते ही राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां और गुजरात पुलिस अलर्ट मोड में आ गईं और तत्काल अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर तकनीकी जांच शुरू की गई।

दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन और गुजरात के गांधीनगर सचिवालय को बम से उड़ाने की ईमेल धमकी में जमुई का युवक गिरफ्तार

गुजरात पुलिस ने झारखंड के देवघर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत ठाढ़ी रोड बावनबीघा से जमुई के खैरा निवासी गुलशन चौहान को किया गिरफ्तार

पिता कौशल सिंह ने बेटे को बताया पूरी तरह निर्दोष; आरोप लगाया कि गुलशन का ईमेल आईडी हैक कर रची गई फंसाने की साजिश

धमकी भरे ईमेल में आईफोन और एंड्रॉयड फोन की बैटरियों से विस्फोट की थी बात; आईपी एड्रेस और तकनीकी साक्ष्यों की जांच में जुटी पुलिस जांच के क्रम में गुजरात पुलिस ने सबसे पहले गुजरात से एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। उससे हुई कड़ी पूछताछ और तकनीकी विश्लेषण के दौरान सामने आए डिजिटल सुरागों के आधार पर पुलिस टीम झारखंड के देवघर पहुंची, जहां स्थानीय नगर थाना पुलिस के सहयोग से छापेमारी कर गुलशन चौहान को दबोच लिया गया।