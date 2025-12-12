Language
    इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती, 3 साल बाद मध्यप्रदेश से बरामद हुई परीक्षा के बाद लापता जमुई की नाबालिग

    By Rajesh Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 12:12 PM (IST)

    संवाद सहयोगी, जमुई। सितंबर 2022 में झाझा थाना क्षेत्र के एक गांव से परीक्षा देने के बाद रहस्यमय तरीके से लापता हुई नाबालिग लड़की के मामले में पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। 

    पुलिस ने तकनीकी निगरानी और सोशल मीडिया ट्रैकिंग के माध्यम से लड़की का लोकेशन ट्रेस किया। इसके बाद एक विशेष पुलिस दल मध्यप्रदेश के लिए रवाना हुआ, जहां जिला दलिया थाना भवुआपुर क्षेत्र से लड़की को सकुशल बरामद किया गया। 

    इंस्टाग्राम से लड़के से संपर्क

    थानाध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि लड़की पिछले कई दिनों से एक नाबालिग लड़के के साथ रह रही थी, जिसका संपर्क इंस्टाग्राम के माध्यम से हुआ था। पुलिस ने लड़की के मोबाइल की डिजिटल गतिविधियों का विश्लेषण कर कई सुराग जुटाए। 

    लड़की का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है और आगे की कार्रवाई बाल संरक्षण अधिनियम के तहत की जाएगी। नाबालिग लड़के को भी कानूनी प्रक्रिया के बाद बाल सुधार गृह भेजा जाएगा।