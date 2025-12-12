इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती, 3 साल बाद मध्यप्रदेश से बरामद हुई परीक्षा के बाद लापता जमुई की नाबालिग

संवाद सहयोगी, जमुई। सितंबर 2022 में झाझा थाना क्षेत्र के एक गांव से परीक्षा देने के बाद रहस्यमय तरीके से लापता हुई नाबालिग लड़की के मामले में पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है।

पुलिस ने तकनीकी निगरानी और सोशल मीडिया ट्रैकिंग के माध्यम से लड़की का लोकेशन ट्रेस किया। इसके बाद एक विशेष पुलिस दल मध्यप्रदेश के लिए रवाना हुआ, जहां जिला दलिया थाना भवुआपुर क्षेत्र से लड़की को सकुशल बरामद किया गया।