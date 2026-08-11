नोटों पर बापू का सम्मान, आश्रम में टूटी प्रतिमा पर बंधा बांस व तार; गिद्धौर में 1942 की ऐतिहासिक धरोहर की दुर्दशा

संवाद सहयोगी, जमुई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर वाला नोट अगर हमारी जेब या हाथ में हो, तो हम उसे बेहद संभालकर रखते हैं। लेकिन उसी बापू की आदमकद प्रतिमा जब अपनी आंखों पर टूटा चश्मा, क्षतिग्रस्त हाथ-पैर और गर्दन में तार लपेटे खड़ी हो, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि हमारी व्यवस्था में बापू के प्रति सम्मान आखिर कितना सच्चा है? जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड अंतर्गत बंझुलिया गांव स्थित गांधी आश्रम का यह दृश्य इन दिनों हर संवेदनशील नागरिक को विचलित कर रहा है।

आश्रम परिसर में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा लंबे समय से प्रशासनिक उपेक्षा की शिकार है। प्रतिमा का चश्मा गायब है, हाथ-पैर टूटे हुए हैं और गर्दन का हिस्सा टूटने पर उसे तार से बांधकर किसी तरह खड़ा रखा गया है। परिसर में फैली गंदगी भी व्यवस्था की पोल खोल रही है।

1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन बंझुलिया स्थित इस गांधी आश्रम का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है। स्थानीय इतिहास के अनुसार, 'भारत छोड़ो आंदोलन' (1942-43) के दौरान महात्मा गांधी का जमुई क्षेत्र से गहरा लगाव रहा था। उसी ऐतिहासिक दौर में गिद्धौर के बंझुलिया में इस आश्रम की स्थापना की गई थी।

स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है इतिहास इलाके के स्वतंत्रता सेनानियों—कुमार कालिका सिंह, दुर्गा मंडल और कृष्णा सिंह—का बापू से सीधा जुड़ाव था। ऐसे में यह आश्रम केवल एक इमारत या प्रतिमा नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम की जीवंत स्मृतियों को संजोए हुए एक ऐतिहासिक धरोहर है।

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सोशल मीडिया पर गूंजी आवाज इस ऐतिहासिक स्थल की बदहाली को सबसे पहले 'जमुई हंट' और तत्पश्चात 'साइकिल यात्रा एक विचार' मंच ने प्रमुखता से उठाया। मंच के संस्थापक सदस्य विवेक कुमार ने प्रतिमा के वीडियो व तस्वीरें फेसबुक पर साझा करते हुए शासन और समाज से सवाल पूछे हैं।